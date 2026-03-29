Вышел на 9 минут и поразил всех: украинец стал лучшим в матче НБА

Воспитанник черкасского баскетбола Святослав Михайлюк успешно вернулся в ротацию "Юты". В противостоянии с "Финиксом" украинец стал одним из самых результативных игроков своей команды, несмотря на поражение "Джазменов".

Возвращение после месячного перерыва

Святослав Михайлюк вновь появился на паркете в регулярном чемпионате НБА, пропустив перед этим 13 поединков своей команды. Последний раз защитник принимал участие в игре против "Денвера" еще в конце февраля.

Отсутствие украинского легионера негативно сказалось на результатах коллектива из Солт-Лейк-Сити: за время его пребывания вне заявки "Юта" смогла одержать лишь три победы.

Феноменальная точность за 9 минут

В игре против "Финикс Санз" Михайлюк получил ограниченное игровое время, проведя на площадке всего девять минут после выхода со скамейки запасных.

Однако этого оказалось достаточно, чтобы записать на свой счет 14 очков. Украинец продемонстрировал высокую точность дальних бросков, реализовав 4 из 5 попыток из-за дуги.

Также защитник добавил в статистику 2 подбора, результативную передачу и один перехват.

Для Святослава этот доработок стал третьим по результативности результатом в 2026 году. Больше очков (18) он набирал только в январском матче против "Индианы".

the blue devil's hoopin' in march, surprise surprise pic.twitter.com/4hMCGFrMv1 - Utah Jazz (@utahjazz) 29 марта 2026 года

Кризис "Юты" и следующий соперник

Несмотря на индивидуальные достижения Михайлюка, "Юта Джаз" не смогла навязать борьбу "Санз", уступив со счетом 109:134. Эта неудача продлила серию поражений команды до пяти матчей подряд.

Сейчас клуб занимает предпоследнюю, 14-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 21 победу в 75 встречах.

Шанс прервать неутешительную серию команда получит уже в ночь на 31 марта. "Юта" будет принимать на своей площадке "Кливленд". Стартовый вброс запланирован на 04:00 по киевскому времени.