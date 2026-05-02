"Вийшла з ванни і пішла в ліжко". Світлицька вразила зізнанням про домашні пологи

Олена Світлицька поділилася досвідом народження дітей. Вона зізналася, чому свого часу обрала домашні пологи та як ставиться до присутності чоловіка під час процесу.

Як повідомляє РБК-Україна , про це акторка розповіла в YouTube-шоу Nabari.

Що сказала Світлицька про домашні пологи

Акторка, яка виховує двох доньок Віру та Марію, зізналася, що досвід народження дітей допоміг їй усвідомити власну силу та витривалість. Саме пологи показали їй, наскільки жінка може бути стійкою у складні моменти.

Першу доньку вона народжувала в медзакладі, а другу - вдома. Домашні пологи були її мрією від початку і принесли відчуття комфорту та безпеки.

"В мене були лотосові пологи. Просто вийшла з ванни з дитинкою на руках, пішла в ліжко, лягла і все - не треба було нікуди їхати. Це було офігєзно. Була акушер і доула в одному обличчі", - розповіла вона.

Світлицька з доньками (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Акторка зізналася, що відчувала страх перед пологовим будинком, але вирішила народжувала там через переживання рідних.

"Мені страшно в пологовому. На перших пологах я дуже хотіла народити вдома, але через страхи і упередження своїх рідних та близьких народжувала в пологовому, щоб нікого не налякати. Не дай Бог щось би сталося, я б їх засмутила і розчарувала", - пояснила вона.

Крім того, Світлицька поділилася своїм ставленням до партнерських пологів. Хоча її тоді ще чоловік був поруч, зараз вона інакше дивиться на цю практику.

"Мені було б комфортно, якби мій чоловік не був на пологах. Він мені не заважав. Просто в цьому по факту немає сенсу. Це чисто жіночий процес і проходження якоїсь жіночої природи. Навіщо чоловіку бути?", - сказала вона.

Світлицька з чоловіком та доньками (фото: instagram.com/olena_svitlytska)​​​​​​​

Водночас акторка зазначила, що раніше для неї була важливою присутність партнера.

"На той момент, так, мені було важливо, щоб він був поруч. Зараз я розумію, можливо, через те, що я вже через це пройшла", - зізналася вона.

Світлицька також згадала, що чоловікові було непросто спостерігати за процесом.

"Йому було дуже важко. Я бачила його очі", - зауважила акторка.

За словами Світлицької, під час пологів жінка стикається з надзвичайно сильними відчуттями, які складно описати словами.

"Я, коли народжувала, пам’ятаю цей момент пекельного болю. І ти не можеш нікуди його подіти. Я ж без знеболювального. Я навіть не знаю, яке слово підібрати, щоб передати цей біль", - підсумувала акторка.



Що відомо про особисте життя Олени Світлицької

Зірка українського кіно розійшлася з чоловіком Михайлом після 10 років спільного життя, про що оголосила у січні 2025 року. Тоді вона розповідала, що вони давно перестали бути парою.

Олена наголошувала, що вони намагалися зберегти стосунки, але зрештою ухвалили рішення розірвати шлюб. Водночас вони лишилися друзями та батьками для своїх доньок.

Нині Світлицькій приписують роман з Тарасом Цимбалюком. Актори часто з'являються в соцмережах одне одного та на публіці, тим самим підігріваючи чутки.

Водночас Олена не спішить підтверджувати наявність романтичних стосунків.

"Поки я неодружена, можу сказати, що я вільна", - зазначила якось вона.