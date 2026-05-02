ua en ru
Сб, 02 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Вышла из ванны и пошла в постель". Светлицкая поразила признанием о домашних родах

13:32 02.05.2026 Сб
3 мин
Актриса объяснила, почему решилась рожать дома и как к этому относились родные
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Вышла из ванны и пошла в постель". Светлицкая поразила признанием о домашних родах Елена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Елена Светлицкая поделилась опытом рождения детей. Она призналась, почему в свое время выбрала домашние роды и как относится к присутствию мужа во время процесса.

Как сообщает РБК-Украина, об этом актриса рассказала в YouTube-шоу Nabari.

Что сказала Светлицкая о домашних родах

Актриса, которая воспитывает двух дочерей Веру и Марию, призналась, что опыт рождения детей помог ей осознать собственную силу и выносливость. Именно роды показали ей, насколько женщина может быть устойчивой в сложные моменты.

Первую дочь она рожала в медучреждении, а вторую - дома. Домашние роды были ее мечтой с самого начала и принесли ощущение комфорта и безопасности.

"У меня были лотосовые роды. Просто вышла из ванны с ребенком на руках, пошла в кровать, легла и все - не надо было никуда ехать. Это было офигенно. Была акушер и доула в одном лице", - рассказала она.

Светлицкая с дочками (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Актриса призналась, что испытывала страх перед роддомом, но решила рожать там из-за переживаний родных.

"Мне страшно в роддоме. На первых родах я очень хотела родить дома, но из-за страхов и предубеждений своих родных и близких рожала в роддоме, чтобы никого не напугать. Не дай Бог что-то бы произошло, я бы их расстроила и разочаровала", - пояснила она.

Кроме того, Светлицкая поделилась своим отношением к партнерским родам. Хотя ее тогда еще муж был рядом, сейчас она иначе смотрит на эту практику.

"Мне было бы комфортно, если бы мой муж не был на родах. Он мне не мешал. Просто в этом по факту нет смысла. Это чисто женский процесс и прохождение какой-то женской природы. Зачем мужчине быть?", - сказала она.

Светлицкая с мужем и дочками (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

В то же время актриса отметила, что раньше для нее было важно присутствие партнера.

"На тот момент, да, мне было важно, чтобы он был рядом. Сейчас я понимаю, возможно, из-за того, что я уже через это прошла", - призналась она.

Светлицкая также вспомнила, что мужу было непросто наблюдать за процессом.

"Ему было очень тяжело. Я видела его глаза", - отметила актриса.

По словам Светлицкой, во время родов женщина сталкивается с чрезвычайно сильными ощущениями, которые сложно описать словами.

"Я, когда рожала, помню этот момент адской боли. И ты не можешь никуда ее деть. Я же без обезболивающего. Я даже не знаю, какое слово подобрать, чтобы передать эту боль", - подытожила актриса.


Что известно о личной жизни Елены Светлицкой

Звезда украинского кино разошлась с мужем Михаилом после 10 лет совместной жизни, о чем объявила в январе 2025 года. Тогда она рассказывала, что они давно перестали быть парой.

Елена отмечала, что они пытались сохранить отношения, но в конце концов приняли решение расторгнуть брак. В то же время они остались друзьями и родителями для своих дочерей.

Сейчас Светлицкой приписывают роман с Тарасом Цимбалюком. Актеры часто появляются в соцсетях друг друга и на публике, тем самым подогревая слухи.

В то же время Елена не спешит подтверждать наличие романтических отношений.

"Пока я не замужем, могу сказать, что я свободна", - отметила как-то она.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
