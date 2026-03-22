Вистачило хвилини: Хижняк шокував публіку в першому ж бою у професіоналах

Історичний старт Олександра Хижняка в профі

Центральною темою вечора став довгоочікуваний перехід у професійний бокс чинного олімпійського чемпіона Парижа 2024 року Олександра Хижняка.

Титулований українець, який також має в активі "срібло" Токіо та золоті нагороди світової та європейської першостей, зустрівся на ринзі з досвідченим колумбійцем Вільмером Бароном.

Попри те, що формат зустрічі передбачав шість раундів, Хижняк вирішив долю протистояння миттєво.

Вже у стартовій трихвилинці після серії потужних атак Барон опинився у нокдауні.

Колумбієць зміг піднятися, проте за 12 секунд до завершення раунду Олександр провів вирішальну комбінацію прямих та бокових ударів, відправивши опонента у глибокий нокаут.

Бліцкриг Даніеля Лапіна у головному бою

У головній події турніру непереможений українець Даніель Лапін (13-0, 5 КО) підтвердив свій статус фаворита.

Його суперником став представник Латвії Крістапс Бульмейстерс. Хоча Лапін наразі утримує пояси IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі, цей поєдинок не був титульним, що не зменшило його напруження.

Розв’язка настала вже на другій хвилині першого раунду. Даніель провів блискавичну серію з аперкоту та бокового удару, яка завершилася точним прямим у розріз.

Бульмейстерс впав на канвас і не зміг підвестися до закінчення відліку рефері.

Успіхи Макогоненко та Ловчинського

Свій перший крок у професійному боксі зробила і "золота дівчинка" українського боксу Кіра Макогоненко.

Найкраща боксерка України серед юніорок за підсумками минулого року протистояла землячці Поліні Довгінці.

За результатами чотирьох раундів судді одноголосно віддали перемогу Макогоненко.

Продовжив свою безпрограшну серію і важковаговик Дмитро Ловчинський.

Учасник Олімпійських ігор витратив лише один раунд, щоб нокаутувати турецького боксера Сінана Кизилташа, записавши до свого активу другу перемогу на профі-ринзі.

Зірковий гість та результати інших поєдинків

Особливим моментом вечора стала присутність британської суперзірки Ентоні Джошуа.

Ексчемпіон світу, який напередодні тренувався разом з Олександром Усиком, відвідав турнір у межах свого візиту до України, під час якого він також вшанував пам’ять загиблих героїв на Майдані Незалежності.

Повний список результатів вечора Rising Stars: