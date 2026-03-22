Хватило минуты: Хижняк шокировал публику в первом же бою в профессионалах

Исторический старт Александра Хижняка в профи

Центральной темой вечера стал долгожданный переход в профессиональный бокс действующего олимпийского чемпиона Парижа 2024 года Александра Хижняка.

Титулованный украинец, который также имеет в активе "серебро" Токио и золотые награды мирового и европейского первенств, встретился на ринге с опытным колумбийцем Вильмером Бароном.

Несмотря на то, что формат встречи предусматривал шесть раундов, Хижняк решил судьбу противостояния мгновенно.

Уже в стартовой трехминутке после серии мощных атак Барон оказался в нокдауне.

Колумбиец смог подняться, однако за 12 секунд до завершения раунда Александр провел решающую комбинацию прямых и боковых ударов, отправив оппонента в глубокий нокаут.

Блицкриг Даниэля Лапина в главном бою

В главном событии турнира непобежденный украинец Даниэль Лапин (13-0, 5 КО) подтвердил свой статус фаворита.

Его соперником стал представитель Латвии Кристапс Бульмейстерс. Хотя Лапин сейчас удерживает пояса IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе, этот поединок не был титульным, что не уменьшило его напряжения.

Развязка наступила уже на второй минуте первого раунда. Даниэль провел молниеносную серию из апперкота и бокового удара, которая завершилась точным прямым в разрез.

Бульмейстерс упал на канвас и не смог подняться до окончания отсчета рефери.

Успехи Макогоненко и Ловчинского

Свой первый шаг в профессиональном боксе сделала и "золотая девочка" украинского бокса Кира Макогоненко.

Лучшая боксерка Украины среди юниорок по итогам прошлого года противостояла землячке Полине Довгинке.

По результатам четырех раундов судьи единогласно отдали победу Макогоненко.

Продолжил свою беспроигрышную серию и тяжеловес Дмитрий Ловчинский.

Участник Олимпийских игр потратил всего один раунд, чтобы нокаутировать турецкого боксера Синана Кызылташа, записав в свой актив вторую победу на профи-ринге.

Звездный гость и результаты других поединков

Особым моментом вечера стало присутствие британской суперзвезды Энтони Джошуа.

Экс-чемпион мира, который накануне тренировался вместе с Александром Усиком, посетил турнир в рамках своего визита в Украину, во время которого он также почтил память погибших героев на Майдане Независимости.

Полный список результатов вечера Rising Stars: