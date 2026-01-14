Вирішальний етап перед Олімпіадою: повний розклад гонок і трансляцій Кубка світу в Рупольдінгу
У середу, 14 січня в німецькому Рупольдінгу стартує п'ятий етап Кубка світу з біатлону. У його програмі – спринти, гонки переслідування та естафети.
Розклад гонок та трансляцій – підкаже РБК-Україна.
Особливості етапу
Сезон найпрестижніших комерційних стартів виходить на екватор: після змагань у Німеччині в календарі залишиться лише один етап Кубка світу, а далі на біатлоністів чекатиме головний старт чотириріччя – Олімпійські ігри.
Зазначимо також, що Рупольдинг стане фінальною можливістю для тренерських штабів збірних перевірити різні варіанти складів в естафетах напередодні Олімпійських ігор. Для збірної України це питання набуває особливої ваги з огляду на результати командних гонок на попередніх стартах в Обергофі, де і жіноча, і чоловіча команди посіли 14-ті місця.
Зміни у складі збірної України
У порівнянні з етапом Кубка світу в Обергофі склад збірної України зазнав двох змін – по одній у жіночій та чоловічій командах.
До чоловічої збірної повернувся Тарас Лесюк, який відновився після хвороби. Він замінить Дениса Насика, що вирушив виступати на Кубок IBU – турнір нижчого рівня. У жіночій команді до складу приєдналася Валерія Дмитренко, яка щонайменше вийде на старт естафетної гонки.
Попри те, що розподіл олімпійських ліцензій уже завершено – Україна має 10 квот, по п'ять у чоловіків і жінок, – змагання в Рупольдингу матимуть ключове значення для внутрішньої конкуренції в команді.
Саме результати цього етапу можуть стати вирішальними у боротьбі за місце в олімпійському складі. За їх підсумками тренерські штаби визначатимуть, хто з біатлоністів представлятиме Україну на Олімпійських іграх 2026 року в Італії.
Склад збірної України на етап у Рупольдінгу
Чоловіки:
- Дмитро Підручний
- Віталій Мандзин
- Богдан Борковський
- Богдан Цимбал
- Антон Дудченко
- Тарас Лесюк
Жінки:
- Юлія Джима
- Христина Дмитренко
- Олена Городна
- Олександра Меркушина
- Дарина Чалик
- Валерія Дмитренко
Розклад етапу та де дивитися
Етап триватиме з 14 до 18 січня. Глядачів очікують шість гонок, серед яких традиційні спринти, переслідування та естафети.
Розклад етапу в Рупольдингу
14 січня
- 15:30 – Естафета, 4х6, жінки
15 січня
- 15:30 – Естафета, 4х7,5, чоловіки
16 січня
- 15:30 – Спринт, 7,5 км, жінки
17 січня
- 15:30 – Спринт, 10 км, чоловіки
18 січня
- 13:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
- 16:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
Усі гонки можна буде переглянути на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт". Також прямі ефіри забезпечать регіональні телеканали "Суспільного".
