Вирішальний етап перед Олімпіадою: повний розклад гонок і трансляцій Кубка світу в Рупольдінгу

У середу, 14 січня в німецькому Рупольдінгу стартує п'ятий етап Кубка світу з біатлону. У його програмі – спринти, гонки переслідування та естафети.

Особливості етапу

Сезон найпрестижніших комерційних стартів виходить на екватор: після змагань у Німеччині в календарі залишиться лише один етап Кубка світу, а далі на біатлоністів чекатиме головний старт чотириріччя – Олімпійські ігри.

Зазначимо також, що Рупольдинг стане фінальною можливістю для тренерських штабів збірних перевірити різні варіанти складів в естафетах напередодні Олімпійських ігор. Для збірної України це питання набуває особливої ваги з огляду на результати командних гонок на попередніх стартах в Обергофі, де і жіноча, і чоловіча команди посіли 14-ті місця.

Зміни у складі збірної України

У порівнянні з етапом Кубка світу в Обергофі склад збірної України зазнав двох змін – по одній у жіночій та чоловічій командах.

До чоловічої збірної повернувся Тарас Лесюк, який відновився після хвороби. Він замінить Дениса Насика, що вирушив виступати на Кубок IBU – турнір нижчого рівня. У жіночій команді до складу приєдналася Валерія Дмитренко, яка щонайменше вийде на старт естафетної гонки.

Попри те, що розподіл олімпійських ліцензій уже завершено – Україна має 10 квот, по п'ять у чоловіків і жінок, – змагання в Рупольдингу матимуть ключове значення для внутрішньої конкуренції в команді.

Саме результати цього етапу можуть стати вирішальними у боротьбі за місце в олімпійському складі. За їх підсумками тренерські штаби визначатимуть, хто з біатлоністів представлятиме Україну на Олімпійських іграх 2026 року в Італії.

Склад збірної України на етап у Рупольдінгу

Чоловіки:

Дмитро Підручний

Віталій Мандзин

Богдан Борковський

Богдан Цимбал

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Жінки:

Юлія Джима

Христина Дмитренко

Олена Городна

Олександра Меркушина

Дарина Чалик

Валерія Дмитренко

Розклад етапу та де дивитися

Етап триватиме з 14 до 18 січня. Глядачів очікують шість гонок, серед яких традиційні спринти, переслідування та естафети.

Розклад етапу в Рупольдингу

14 січня

15:30 – Естафета, 4х6, жінки

15 січня

15:30 – Естафета, 4х7,5, чоловіки

16 січня

15:30 – Спринт, 7,5 км, жінки

17 січня

15:30 – Спринт, 10 км, чоловіки

18 січня

13:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

16:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

Усі гонки можна буде переглянути на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт". Також прямі ефіри забезпечать регіональні телеканали "Суспільного".