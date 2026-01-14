ua en ru
Вирішальний етап перед Олімпіадою: повний розклад гонок і трансляцій Кубка світу в Рупольдінгу

Середа 14 січня 2026 11:36
UA EN RU
Фото: Кубок світу виходить на екватор (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У середу, 14 січня в німецькому Рупольдінгу стартує п'ятий етап Кубка світу з біатлону. У його програмі – спринти, гонки переслідування та естафети.

Розклад гонок та трансляцій – підкаже РБК-Україна.

Особливості етапу

Сезон найпрестижніших комерційних стартів виходить на екватор: після змагань у Німеччині в календарі залишиться лише один етап Кубка світу, а далі на біатлоністів чекатиме головний старт чотириріччя – Олімпійські ігри.

Зазначимо також, що Рупольдинг стане фінальною можливістю для тренерських штабів збірних перевірити різні варіанти складів в естафетах напередодні Олімпійських ігор. Для збірної України це питання набуває особливої ваги з огляду на результати командних гонок на попередніх стартах в Обергофі, де і жіноча, і чоловіча команди посіли 14-ті місця.

Зміни у складі збірної України

У порівнянні з етапом Кубка світу в Обергофі склад збірної України зазнав двох змін – по одній у жіночій та чоловічій командах.

До чоловічої збірної повернувся Тарас Лесюк, який відновився після хвороби. Він замінить Дениса Насика, що вирушив виступати на Кубок IBU – турнір нижчого рівня. У жіночій команді до складу приєдналася Валерія Дмитренко, яка щонайменше вийде на старт естафетної гонки.

Попри те, що розподіл олімпійських ліцензій уже завершено – Україна має 10 квот, по п'ять у чоловіків і жінок, – змагання в Рупольдингу матимуть ключове значення для внутрішньої конкуренції в команді.

Саме результати цього етапу можуть стати вирішальними у боротьбі за місце в олімпійському складі. За їх підсумками тренерські штаби визначатимуть, хто з біатлоністів представлятиме Україну на Олімпійських іграх 2026 року в Італії.

Склад збірної України на етап у Рупольдінгу

Чоловіки:

  • Дмитро Підручний
  • Віталій Мандзин
  • Богдан Борковський
  • Богдан Цимбал
  • Антон Дудченко
  • Тарас Лесюк

Жінки:

  • Юлія Джима
  • Христина Дмитренко
  • Олена Городна
  • Олександра Меркушина
  • Дарина Чалик
  • Валерія Дмитренко

Розклад етапу та де дивитися

Етап триватиме з 14 до 18 січня. Глядачів очікують шість гонок, серед яких традиційні спринти, переслідування та естафети.

Розклад етапу в Рупольдингу

14 січня

  • 15:30 – Естафета, 4х6, жінки

15 січня

  • 15:30 – Естафета, 4х7,5, чоловіки

16 січня

  • 15:30 – Спринт, 7,5 км, жінки

17 січня

  • 15:30 – Спринт, 10 км, чоловіки

18 січня

  • 13:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
  • 16:00 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

Усі гонки можна буде переглянути на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт". Також прямі ефіри забезпечать регіональні телеканали "Суспільного".

Раніше ми розповіли про камбек та фініш у топ-10 Дмитра Підручного в гонці переслідування в Обергофі.

Також читайте, як Христина Дмитренко врятувала виступ України у спринті Кубка світу.

