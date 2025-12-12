Без Винника не те? Таюне оцінила сучасний український шоубізнес

З ким підтримує зв'язок Олег Винник

Найпершим співак називає Андрія Данилка, чий концерт нещодавно відвідував.

"Я подзвонив Данилку, попросив у нього квитка. Кажу: "Запрошуй на концерт. Я в Берліні живу, ти приїжджаєш". Він нам зробив квитки, ми прийшли", - розповідає Винник.

За його словами, хейт виник через те, що глядачі помітили його переміщення по залу вже після початку програми. Однак наголосив, що провів на концерті весь час. А після виступу зайшов за лаштунки до Андрія Данилка.

Олег зазначає, що попри рідкість спілкування, серед колег є ті, з ким збереглися теплі людські стосунки. Серед них Анатолій Матвійчук, Ольга Сумська, Петро Мага.

"Це не те що ти проводиш розмови годинами. Але це теплі людські стосунки. Це не говорить про те, хто ти як професіонал. Ні, це людські стосунки", - каже Винник.

Чи відчував заздрість і недооціненість серед колег

Артист визнає, що конкуренція в шоубізнесі існувала завжди, але не вважає її проблемною. Він також підкреслив, що оцінка артиста - не думка колег, а реакція глядачів.

"Продав квиток на концерт, прийшла людина й не пішла. Оце є твоя оцінка. І тут ти несеш відповідальність перед тією людиною", - наголошує він.

Дружина Олега Таюне додає, що здорове суперництво стимулює розвиток індустрії.

"Я побачила вас на концерті - мені сподобалось. Я повинен щось зробити ще краще. Це поштовх. Якщо кожний робить це "щось", тоді є рух. Тоді шоубізнес не прісний. Він цікавий", - розповідає вона.

Водночас артистка визнає, що відсутність Олега в українському шоубізнесі сьогодні дуже помітна.

"От Олега зараз на цей час немає, і це дуже відчутно", - ділиться враженнями Таюне.