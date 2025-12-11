Винник вперше відповів, чому не виступає в Україні: причина здивує (відео)

Співак Олег Винник, який востаннє виступав в Україні ще до початку повномасштабної війни, пояснив, чому не дає концерти в Києві, Львові чи іншому місті нашої країни. Виявилося, у артиста є чітке пояснення.

Чому Винник не дає концерти в Україні

У розмові з журналісткою РБК-Україна Юлією Гаюк директорка фонду Винника і голова спільноти його фанів Валерія Барон сказала, що той повернеться після війни. І він буде "зцілювати скалічені душі і поранені серця".

Такі слова розчулили самого співака. І він пояснив, чому не може приїхати з концертом просто зараз.

"Якщо у вас така сама думка? Якщо у вас є ця можливість, я приїду, я зроблю той концерт. Я знаю, що він буде. От саме на фоні цього всього, що сьогодні про мене так оце все л*йно розносять і таке інше. Я знаю, що я приїду у свою країну, що б про мене не говорили... Люди знають, що це не так. Я це зроблю", - заявив Винник.

"Але на цей час, за три роки, мені ніхто не зателефонував, жоден організатор з України і не сказав: "Олеже, давай приїдь в Україну, я проведу тобі концерт". Чекайте, люди добрі. Були якісь такі випадки, коли: "А чого ти не прийдеш в Україну, не даси концерт?". До хлопців на фронт і все інше. Хлопці, люди добрі, я не організатор", - додав він.

За словами артиста, він не може приїхати з концертом просто так, лише за власним бажанням. Бо для цього потрібен організатор, який знаходить локацію, сцену, займається питанням капіталовкладення.

"Кожен має робити свою справу. Має бути професіонал... Як було раніше. Мені телефонують: "Ми хочемо провести твій тур там-то. Згоден ти чи не згоден?". І ти говориш, їдеш ти за касу чи на гарантію. Гарантія - це коли організатор тобі дає кошти за те, що ти виступиш. За касу - це заробіток з квитків. Після розрахунку з усіма ти отримуєш залишок. Ми ніколи ніде на гарантію не їздили", - зазначив Винник.

"І якщо я не помиляюся і з уст мого директора це було, що я був єдиний в Україні, який їздив за касу. Продав два квитки - це твоє. Продав 2 тисячі квитків - це твоє. А те, що люди вигадають, що там мільйонер косить бабло... Друзі мої, спочатку поїдьте, організуйте концерт, приведіть 2 тисячі людей в зал, тоді я побачу... Безкоштовно співають тільки пташки", - додав він.

Тому, запевнив Олег, якщо організатори запропонують йому провести концерт в Україні - він приїде. Але поки йому ніхто не телефонує, таких пропозицій немає.

На питання про те, чи можуть організатори не кликати Винника в Україну через скандали навколо нього, співак відповів різко.

"Мені це взагалі не важливо. Я наскільки наївся всього цього і наскільки в мене вже імунна система стоїть загартована проти цього всього, мені вже абсолютно це навіть не цікаво", - сказав він.