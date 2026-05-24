"Відрізала і ожила": Вікторія Білан-Ращук змінила імідж на тлі скандального розлучення

20:09 24.05.2026 Нд
2 хв
Акторка отримала чимало компліментів і, як помітно на відео, задоволена змінами
aimg Поліна Кузенко
"Відрізала і ожила": Вікторія Білан-Ращук змінила імідж на тлі скандального розлучення Вікторія Білан-Ращук (фото: instagram.com/vikki.bilan)
Акторка Вікторія Білан-Ращук, яка останніми тижнями опинилася в центрі гучного скандалу через розлучення з актором і військовим Володимиром Ращуком, несподівано змінила імідж. Зірка обрізала довге волосся та опублікувала емоційний вірш про новий етап у житті.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram акторки.

Як змінилася Білан-Ращук

На новому відео Вікторія показалася у машині та зафіксувала своє "до". Акторка носила довге темне волосся. Після цього Білан-Ращук опинилася в кріслі перукаря й "зрізала зайве". Судячи з усього, зміни у зовнішності стали для неї символом внутрішнього перезавантаження після непростих подій в особистому житті.

Про усе це Вікторія написала щемливий та дуже емоційний вірш, який отримав назву "Віджите".

"Сьогодні я обрізала волосся. Не просто пасма - спогади і втому. І сльози, що пролити довелося. У тому, іншому житті страшному", - йдеться у вірші.

"Разом із пасмами пішли безсонні ночі, брехливі і розпачливі слова. Все, що мене зжирало мовчки. Відрізала… І ожила", - написала Вікторія.

&quot;Відрізала і ожила&quot;: Вікторія Білан-Ращук змінила імідж на тлі скандального розлученняВірш Вікторії Білан-Ращук (скриншот)

У коментарях під відео фани підтримали Вікторію. Вони написали:

  • "Вау! Яка гарна зачіска, яка легкість, наче скинули тягар! З легкістю в нове щасливе життя! Ви красуня неймовірна"
  • "Ви дуже гарна, зміни на краще"
  • "Приємно, що Ви розправили свої крила".

Що передувало скандалу

Нагадаємо, нещодавно актор і військовий Володимир Ращук підтвердив, що розійшовся з дружиною після 11 років шлюбу. Їхньому сину Яремі на той момент було лише кілька місяців.

За словами Ращука, у його житті "сталися певні переоцінки", а згодом він прямо заявив, що покохав іншу.

Після 11 років шлюбу: актор-воїн Ращук розстався з дружиною, яка нещодавно народила синаВолодимир Ращук та його колишня дружина з сином (фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk)

Після цього Білан-Ращук розповіла про складну вагітність, чимало спроб ЕКЗ та зраду чоловіка під час очікування дитини.

Акторка зізналася, що дізналася про іншу жінку випадково, коли побачила листування у телефоні чоловіка. Також вона розповідала, що під час вагітності поведінка Ращука різко змінилася, а сам він став "чужим".

Раніше Вікторія також говорила, що дуже важко переживала численні невдалі спроби ЕКЗ, однак продовжувала боротися за шанс стати мамою вдруге. Її син народився восени 2025 року.

