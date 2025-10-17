ua en ru
"Він розплакався в ефірі". Яніна Соколова пригадала єдине інтерв'ю, яке не опублікувала

П'ятниця 17 жовтня 2025 12:15
"Він розплакався в ефірі". Яніна Соколова пригадала єдине інтерв'ю, яке не опублікувала Яніна Соколова розповіла про єдине невипущене інтерв'ю (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Українська журналістка Яніна Соколова пригадала єдине інтерв'ю у своїй практиці, яке вона не випустила в ефір. Однак відмова від публікації надійшла зі сторони спікера.

Про це Яніна Соколова розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Яке інтерв'ю не вийшло в ефір

"У мене було всього було всього одне інтерв'ю, яке не вийшло. Це було дуже давно з Владом Ряшиним, з головою компанії StarMedia Україна та StarMedia Росія" (був на посаді з 2006 до 2022 років - ред), - пригадує Яніна.

За її словами, розмова відбулася ще за часів АТО на Донбасі. В інтерв'ю Яніна пояснила Ряшину, як його діяльність із Росією вплинула на події в Україні.

&quot;Він розплакався в ефірі&quot;. Яніна Соколова пригадала єдине інтерв'ю, яке не опублікувала

Влад Ряшин (фото: oldnews.zabor.zp.ua)

"При тому, що він мій земляк із Запоріжжя. І наші портрети висять поруч в університетах, які ми закінчували. І ця людина працювала ідеологічно завдяки фільмам, які він випускав на "Первом" не на руку Україні вже після початку агресії РФ. Я все це розклала в інтерв'ю і вони надіслали лист про нерозміщення", - пригадує журналістка.

За її словами, розмову не змогли випустити.

"Вона поховала б його. Він розплакався в ефірі, зрозумівши весь цей шлях, хоча апелював до того, як йому важко, коли два народи… Ну, оця вся братська х*йня. Я не можу це слухати", - наголошує Яніна.

Журналістка додає, що виросла на програмах Влада Ряшина. Він був для неї прикладом, який створив такий продукт. Однак гроші, за словами Соколової, у цьому випадку перемогли.

Що відомо про Влада Ряшина

Шлях на телебаченні Ряшин розпочав із 1992 року. У 1996 році створив і вів програму "Мелорама" на телеканалі "Інтер", а пізніше з 2001 по 2006 рік став генеральним продюсером телеканалу. У січні 2006 року заснував кінокомпанію Star Media.

З 22 червня 2025 року Влад Ряшин перебуває під санкціями РНБО України.

