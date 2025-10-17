ua en ru
"Он расплакался в эфире". Янина Соколова вспомнила единственное интервью, которое не опубликовала

Пятница 17 октября 2025 12:15
UA EN RU
"Он расплакался в эфире". Янина Соколова вспомнила единственное интервью, которое не опубликовала Янина Соколова рассказала о единственном невыпущенном интервью (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Украинская журналистка Янина Соколова вспомнила единственное интервью в своей практике, которое она не выпустила в эфир. Однако отказ от публикации поступил со стороны спикера.

Об этом Янина Соколова рассказала в интервью РБК-Украина.

Какое интервью не вышло в эфир

"У меня было всего было всего одно интервью, которое не вышло. Это было очень давно с Владом Ряшиным, с главой компании StarMedia Украина и StarMedia Россия" (был на должности с 2006 до 2022 годов - ред), - вспоминает Янина.

По ее словам, разговор состоялся еще во времена АТО на Донбассе. В интервью Янина объяснила Ряшину, как его деятельность с Россией повлияла на события в Украине.

&quot;Он расплакался в эфире&quot;. Янина Соколова вспомнила единственное интервью, которое не опубликовала

Влад Ряшин (фото: oldnews.zabor.zp.ua)

"При том, что он мой земляк из Запорожья. И наши портреты висят рядом в университетах, которые мы заканчивали. И этот человек работал идеологически благодаря фильмам, которые он выпускал на "Первом" не на руку Украине уже после начала агрессии РФ. Я все это разложила в интервью и они прислали письмо о неразмещении", - вспоминает журналистка.

По ее словам, разговор не смогли выпустить.

"Он похоронил бы его. Он расплакался в эфире, поняв весь этот путь, хотя апеллировал к тому, как ему тяжело, когда два народа... Ну, эта вся братская х*йня. Я не могу это слушать", - отмечает Янина.

Журналистка добавляет, что выросла на программах Влада Ряшина. Он был для нее примером, который создал такой продукт. Однако деньги, по словам Соколовой, в этом случае победили.

Что известно о Владе Ряшине

Путь на телевидении Ряшин начал с 1992 года. В 1996 году создал и вел программу "Мелорама" на телеканале "Интер", а позже с 2001 по 2006 год стал генеральным продюсером телеканала. В январе 2006 года основал кинокомпанию Star Media.

С 22 июня 2025 года Влад Ряшин находится под санкциями СНБО Украины.

