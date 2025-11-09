Виконавиця хіта "Парова машина" і зірка TikTok вступила до лав ЗСУ

Ярина Квасній вступила в ряди ЗСУ

Після хвилі популярності Ярина залишила навчання в Києво-Могилянській академії, влаштувалася на роботу, а згодом подала документи до війська.

"У травні минулого року я подала документи в ТЦК - і вісім місяців сиділа в повній невідомості. Думала: або про мене забули, або я не підходжу. А потім, на другий день різдвяних свят, мені зателефонували й сказали: "Завтра з’явитися в ТЦК". І я помчала до Києва", - згадує дівчина.

Ярина Квасній (фото: instagram.com/kvas.nii)

Свій вибір вона не афішувала - навіть батьки дізналися про службу, коли вона вже проходила базову підготовку.

Нині Ярина служить у Першому окремому медичному батальйоні на сході України.

"Мама дуже стресонула, і тато теж. Я сказала, що їду на курси під Київ. Зараз розумію - діяла б інакше. Ні, я не медик. Але тут працюють не лише лікарі. Є багато спеціалістів, які ведуть документацію, займаються логістикою та господарськими питаннями. Моя посада - санітарка на передовому хірургічному відділенні, фактично я займаюся реєстрацією поранених і координую евакуацію", - розповіла військова.

Попри минулу популярність, Ярина стикається з упередженнями, але реагує з гідністю.

"Кажуть: "Тобі на підборах ходити по столиці, а не тут". Та я би з радістю, але якщо я тут - значить, це потрібно", - сказала співачка.

Що відомо про Ярину Квасній

Ярина Квасній родом із села Залуква, що неподалік Галича на Івано-Франківщині.

Її батько - інженер-столяр, а мати - вчителька. Відомо, що тато Ярини також приєднався до лав Збройних сил України.

У родині співачка - середня дитина, має двох братів.

Освіту Ярина здобула у Галицькій гімназії, музичній школі та Києво-Могилянській академії. З дитинства займалася музикою й брала участь у різних творчих заходах.

Ще до початку служби дівчина була вокалісткою гурту "Дичка", який виконував автентичну українську музику в сучасному звучанні.

Нині діяльність колективу тимчасово призупинена, адже більшість його учасників, зокрема і Ярина, проходять військову службу.

Саме під час навчання в університеті до Ярини прийшла всеукраїнська слава. Її акапельне виконання народної пісні "Парова машина" стало вірусним у TikTok, зібравши десятки мільйонів переглядів і зробивши дівчину впізнаваною по всій країні.

Пізніше Ярина розповідала, що цей запис з’явився спонтанно - після фестивалю "Леся Квартиринка" вона просто заспівала пісню дорогою додому, і відео випадково стало сенсацією.

Користувачі соцмереж почали створювати ремікси, танцювальні кліпи та переспіви, перетворивши "Паровою машину" на справжній інтернет-хіт.

Попри популярність, з TikTok співачка не отримала фінансової вигоди, проте на YouTube ситуація інша - Квасній підписала договори з діджеями, які створили численні ремікси на цю пісню, тож нині отримує авторські відрахування за використання композиції.