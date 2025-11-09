Исполнительница хита "Паровая машина" и звезда TikTok вступила в ряды ВСУ

Ярина Квасний вступила в ряды ВСУ

После волны популярности Ярина оставила учебу в Киево-Могилянской академии, устроилась на работу, а затем подала документы в армию.

"В мае прошлого года я подала документы в ТЦК - и восемь месяцев сидела в полной неизвестности. Думала: или обо мне забыли, или я не подхожу. А потом, на второй день рождественских праздников, мне позвонили и сказали: "Завтра явиться в ТЦК". И я помчалась в Киев", - вспоминает девушка.

Ярина Квасний (фото: instagram.com/kvas.nii)

Свой выбор она не афишировала - даже родители узнали о службе, когда она уже проходила базовую подготовку.

Сейчас Ярина служит в Первом отдельном медицинском батальоне на востоке Украины.

"Мама очень стрессовала, и папа тоже. Я сказала, что еду на курсы под Киев. Сейчас понимаю - действовала бы иначе. Нет, я не медик. Но здесь работают не только врачи. Есть много специалистов, которые ведут документацию, занимаются логистикой и хозяйственными вопросами. Моя должность - санитарка на передовом хирургическом отделении, фактически я занимаюсь регистрацией раненых и координирую эвакуацию", - рассказала военная.

Ярина Квасний (фото: instagram.com/kvas.nii)

Несмотря на былую популярность, Ярина сталкивается с предубеждениями, но реагирует с достоинством.

"Говорят: "Тебе на каблуках ходить по столице, а не здесь". Да я бы с радостью, но если я здесь - значит, это нужно", - сказала певица.

Ярина Квасний (фото: instagram.com/kvas.nii)

Что известно о Ярине Квасний

Ярина Квасний родом из села Залуква, что недалеко от Галича на Ивано-Франковщине.

Ее отец - инженер-столяр, а мать - учительница. Известно, что папа Ярины также присоединился в ряды Вооруженных сил Украины.

В семье певица - средний ребенок, имеет двух братьев.

Образование Ярина получила в Галицкой гимназии, музыкальной школе и Киево-Могилянской академии. С детства занималась музыкой и участвовала в различных творческих мероприятиях.

Ярина Квасний (фото: instagram.com/kvas.nii)

Еще до начала службы девушка была вокалисткой группы "Дичка", которая исполняла аутентичную украинскую музыку в современном звучании.

Сейчас деятельность коллектива временно приостановлена, ведь большинство его участников, в том числе и Ярина, проходят военную службу.

Именно во время учебы в университете к Ярине пришла всеукраинская слава. Ее акапельное исполнение народной песни "Паровая машина" стало вирусным в TikTok, собрав десятки миллионов просмотров и сделав девушку узнаваемой по всей стране.

Позже Ярина рассказывала, что эта запись появилась спонтанно - после фестиваля "Леся Квартиринка" она просто спела песню по дороге домой, и видео случайно стало сенсацией.

Пользователи соцсетей начали создавать ремиксы, танцевальные клипы и перепевы, превратив "Паровою машину" в настоящий интернет-хит.

Несмотря на популярность, с TikTok певица не получила финансовой выгоды, однако на YouTube ситуация другая - Квасний подписала договоры с диджеями, которые создали многочисленные ремиксы на эту песню, поэтому сейчас получает авторские отчисления за использование композиции.