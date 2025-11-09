Исполнительница хита "Паровая машина" и звезда TikTok вступила в ряды ВСУ

Певица из Ивано-Франковской области Ярина Квасний, которая прославилась после исполнения песни "Парова машина", собравшей более 30 миллионов просмотров в TikTok, сейчас служит в Вооруженных силах Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артистки для OBOZ.UA.
После волны популярности Ярина оставила учебу в Киево-Могилянской академии, устроилась на работу, а затем подала документы в армию.
"В мае прошлого года я подала документы в ТЦК - и восемь месяцев сидела в полной неизвестности. Думала: или обо мне забыли, или я не подхожу. А потом, на второй день рождественских праздников, мне позвонили и сказали: "Завтра явиться в ТЦК". И я помчалась в Киев", - вспоминает девушка.
Свой выбор она не афишировала - даже родители узнали о службе, когда она уже проходила базовую подготовку.
Сейчас Ярина служит в Первом отдельном медицинском батальоне на востоке Украины.
"Мама очень стрессовала, и папа тоже. Я сказала, что еду на курсы под Киев. Сейчас понимаю - действовала бы иначе. Нет, я не медик. Но здесь работают не только врачи. Есть много специалистов, которые ведут документацию, занимаются логистикой и хозяйственными вопросами. Моя должность - санитарка на передовом хирургическом отделении, фактически я занимаюсь регистрацией раненых и координирую эвакуацию", - рассказала военная.
Несмотря на былую популярность, Ярина сталкивается с предубеждениями, но реагирует с достоинством.
"Говорят: "Тебе на каблуках ходить по столице, а не здесь". Да я бы с радостью, но если я здесь - значит, это нужно", - сказала певица.
Ярина Квасний родом из села Залуква, что недалеко от Галича на Ивано-Франковщине.
Ее отец - инженер-столяр, а мать - учительница. Известно, что папа Ярины также присоединился в ряды Вооруженных сил Украины.
В семье певица - средний ребенок, имеет двух братьев.
Образование Ярина получила в Галицкой гимназии, музыкальной школе и Киево-Могилянской академии. С детства занималась музыкой и участвовала в различных творческих мероприятиях.
Еще до начала службы девушка была вокалисткой группы "Дичка", которая исполняла аутентичную украинскую музыку в современном звучании.
Сейчас деятельность коллектива временно приостановлена, ведь большинство его участников, в том числе и Ярина, проходят военную службу.
Именно во время учебы в университете к Ярине пришла всеукраинская слава. Ее акапельное исполнение народной песни "Паровая машина" стало вирусным в TikTok, собрав десятки миллионов просмотров и сделав девушку узнаваемой по всей стране.
"Паровая машина" - аутентичная украинская песня.
Позже Ярина рассказывала, что эта запись появилась спонтанно - после фестиваля "Леся Квартиринка" она просто спела песню по дороге домой, и видео случайно стало сенсацией.
Пользователи соцсетей начали создавать ремиксы, танцевальные клипы и перепевы, превратив "Паровою машину" в настоящий интернет-хит.
Несмотря на популярность, с TikTok певица не получила финансовой выгоды, однако на YouTube ситуация другая - Квасний подписала договоры с диджеями, которые создали многочисленные ремиксы на эту песню, поэтому сейчас получает авторские отчисления за использование композиции.
