"Не розводьте паніку": чоловік із кортежу Анджеліни Джолі пояснив інцидент із ТЦК

Українець Дмитро, якого представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зупинили під час благодійного візиту акторки Анджеліни Джолі на південь України, вперше публічно висловився щодо інциденту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Пищикова.

У короткому зверненні, опублікованому у соцмережах, чоловік запевнив, що ситуація не має конфліктного підтексту, а поширена паніка - безпідставна.

"Друзі, не розводьте паніку. Все нормально. Ніхто ні від кого не тікав, ніхто ні від кого не ховався. В цілому розповім, кому цікаво, трохи пізніше. А так - всім дякую за підтримку, нічого страшного не відбулося. Побачимося згодом", - заявив Дмитро.

Дмитро Пищиков пояснив затримання ТЦК (скріншот)

Що сталося раніше

Інцидент стався 5 листопада, коли Анджеліна Джолі відвідала Херсон і Миколаївську область, побувала у медзакладах і поспілкувалася з пацієнтами.

Під час поїздки кортеж акторки зупинили представники ТЦК, а одного з чоловіків, який супроводжував зірку, доправили до територіального центру через відсутність військово-облікових документів.

Згодом стало відомо, що затриманий - 33-річний тренер із бойового самбо з Кропивницького Дмитро, який не є охоронцем Джолі, а бере участь у волонтерських проєктах як представник громадської організації.

Брат чоловіка, Євген Пищиков, у коментарі "Суспільному" розповів, що Дмитро має чинний висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) і не ухиляється від служби.

"У нього захворювання спини, він не може служити. Має свіже ВЛК 2025 року, усі документи й волонтерське посвідчення при ньому. Він придатний для служби лише в тилових частинах забезпечення", - пояснив брат Дмитра.

Його дівчина, Юлія Лотицька, повідомила, що після інциденту втратила з ним зв’язок, тому вирушила до Миколаївської області, щоб особисто з’ясувати, що сталося.

Тепер, за словами самого Дмитра, ситуація врегульована, а деталі він пообіцяв розповісти пізніше.