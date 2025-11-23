Виграв Кубок Імператора: українець Явгусишин здобув головний трофей японського сумо (відео)

Як українець здобув трофей

У календарі сумо щороку проходить шість великих турнірів – башьо. Завершальний старт 2025 року відбувався з 9 по 23 листопада у Фукуоці. Україну представляли двоє спортсменів — Сісі Масару (справжнє ім'я – Сергій Соколовський) та Аонісікі Арата (Данило Явгусишин).

На Kyushu Basho кожен борець проводить 15 сутичок. Явгусишин здобув 12 перемог і вийшов до чемпіонського плей-офф, де його суперником став монгольський спортсмен Хосьорю Томокацу (Сугаррагчаагійин Бямбасурен).

У вирішальному бою 21-річний українець переміг завдяки технічному кидку окурінаге, здолавши фаворита вже вчетверте за кар'єру.

У чому історичність перемоги

Для світового спорту перемога Явгусишина – це знаковий випадок. Адже європеєць виграв елітні змагання з сумо вперше за вісім років.

Данило – перший українець, який став чемпіоном турніру елітного дивізіону. Крім того, він четвертий наймолодший чемпіон в історії (21 рік і 8 місяців).

Україна стала лише сьомою країною, чий спортсмен вигравав Кубок Імператора.

Українець провів лише 14 турнірів у кар'єрі перед тим, як здобув найпрестижніший трофей. Швидше це вдалося лише японцю Мікії Такеруфудзі – після 10 турнірів.

Хто такий Данило Явгусишин

21-річний спортсмен родом із Вінниці. Сумо зацікавився ще у семирічному віці, паралельно займався дзюдо та вільною боротьбою.

Він здобув три "золота" на чемпіонаті України з сумо у 2021 році (до 100 кг, в абсолютній ваговій категорії та в команді). Також вигравав чемпіонат Європи та був бронзовим призером світової першості серед юніорів (2019 рік).

Після початку повномасштабної війни Явгусишин разом із родиною вимушено виїхав до Німеччини.

У квітні 2022 року спортсмен переїхав у Японію на запрошення капітана команди університету Кансай – Арати Яманаки, з яким познайомився на юніорському ЧС-2019 в Осаці.

Спочатку займався сумо на студентському рівні – в університеті Кансай. А згодом став професіоналом, приєднавшись до команди "Адзігава".