"Пішов в поліцію". Вікторія Білан-Ращук пригадала, як чоловік звинуватив її у викрадені сина

Українська акторка Вікторія Білан-Ращук відверто розповіла про процес розлучення з чоловіком, актором та військовим Володимиром Ращуком. За її словами, після одного з непорозумінь він пішов в поліцію писати на неї заяву.

Що розповіла Вікторія про історію з поліцією

Акторка наголосила, що не перешкоджає спілкуванню батька з їхнім сином Яремою, однак відчуває брак підтримки з його боку.

"Я хочу, щоб у Яреми був батько, але щоб це був справжній батько, а не на словах. Я не забороняю бачитись. Я навпаки прошу інколи приїхати, коли мені треба. Не завжди він, звісно, погоджується. Він там зайнятий постійно", - розповіла вона.

Лише раз вона обмежила спілкування. Це сталося під час новорічних свят цього року.

"Я зрозуміла, що в мене на стресах пропаде молоко... Я його просила: "Приїдь, будь ласка, відсвяткуй хоча б 10 хвилин з дитиною, щоб я вас пофоткала біля ялиночки, щоб у нього перший Новий рік був з татом". Він сказав: "Ну що ж зробити, перший Новий рік не буде з татом". І поїхав спокійно в Карпати відпочивати", - розповіла Вікторія.

Вона заблокувала чоловіка, видалила всі їхні листування та поїхала з міста.

"Мене не було більше місяця. Він не цікавився і не шукав, поки був в Карпатах. Приїхали звідти, раптом згадав, що в нього є син, почав шукати по знайомих, друзях. Мені почали всі дзвонити: "Тебе Ращук шукає", - пригадала вона.

Вікторія Білан-Ращук про розлучення з чоловіком-військовим (скриншот)

Після цього акторка отримала "погрозливе повідомлення" від колишнього.

"Через доньку передав: "Ти вкрала сина". А я поїхала тільки заради того, щоб зберегти молоко, бо на цих стресах мені потрібна була якась реабілітація. Мені треба було врятувати молоко", - пояснила вона.

Найбільшим ударом стало те, що чоловік "19 січня пішов в поліцію писати заяву".

"В мене був дуже великий стрес. Я його ввечері розблокувала і набрала. Сказала: "Навіщо ти це зробив?" Він: "Ну, раптом ти захочеш дитину вивезти за кордон, щоб орієнтировка була, щоб тебе не випустили". І отак чотири місяці Яремчику було, а в мене вже молоко пропало, - розповіла акторка.

Білан-Ращук про конфлікт з чоловіком (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Що відомо про розлучення пари

Причиною розриву стала зрада чоловіка. Про невірність коханого акторка дізналася під час вагітності, яка настала після 6-го ЕКЗ. Тоді чоловік вів подвійне життя - був поруч з нею та спілкувався з іншою жінкою, з якою колись вже зустрічався 20 років тому.

"Підлість вся в тому, що на останнє ЕКЗ він зі мною йшов уже зустрічаючись з цією особою. І це був підлий вчинок. Я фактично була в заручниках", - розповіла Вікторія.

Про зради вона дізналася через листування, які побачила. Кілька разів вона пробачала та намагалася врятувати родину, але згодом знову ловила Володимира на брехні. Зрештою ухвалила рішення прогнати його з дому. На розлучення подав він.

"На наступний день після нашого ювілею весілля. 13-го листопада в нас 10 років весілля. 14-го він подав на розлучення", - розкрила Білан-Ращук.

Дата судового процесу поки не була призначена. Нині акторка повернулася до роботи, аби забезпечувати себе та дитину. Водночас вона зазначила, що Ращук допомагає фінансами на сина та деякими речами.