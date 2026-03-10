Відомий український співак вийшов на зв'язок після обширного інфаркту (фото)

Що відомо про інфаркт Журавля

Проблеми зі здоров'ям у музиканта почалися в лютому.

За словами його дружини Наталії, протягом кількох тижнів серце Юрія подавало "тривожні натяки", проте стан став критичним раптово.

Життя захисника висіло на волосині: від моменту виклику екстреної допомоги до проведення складної операції зі стентування минуло лише 40 хвилин.

Саме оперативність медиків стала вирішальним фактором.

"Жодним ворожим інфарктам не здолати мого серця, бо воно переповнене коханням", - написав музикант 10 лютого, у день народження його дружини.

Він додав, що "швидко та ретельно одужує" якраз завдяки тому, що його кохана поруч.

"Військово-морські сили надають Журавлю сили, а вона - крила”, - поділився музикант.

Юрій Журавель з дружиною (фото: facebook.com/Zhuravelll)

Як почувається Юрій Журавель після операції

10 березня Журавель повідомив, що його стан стабілізувався. Артиста вже перевели з відділення інтервенційної радіології до загальної кардіології.

"Доповідаю. Мені набагато краще. Лікарі нашої обласної - справжні герої. Їхня робота - щоденний подвиг. Про це треба написати пісню", - поділився емоціями музикант.

Юрій Журавель (фото: facebook.com/Zhuravelll)

Цікаво, що інфаркт - це не єдиний випадок, коли Журавель отримав "другий день народження".

"В мене аж три дні народження. Один - поява на світ з матусі 6 травня. Крайній, цього року у лютому - реанімація після інфаркту. Але був ще один, це коли я злетів з траси на своєму Вранглері. Сталося це як раз на день народження Мазепи", - поділився співак у Facebook.

Наразі попереду у Юрія тривалий процес реабілітації, проте лікарі дають оптимістичні прогнози завдяки вчасно наданій допомозі.

Хто такий Юрій Журавель: шлях від рокабілі до морської піхоти

Юрій Журавель - знакова постать в українській культурі. Він народився у сім’ї військового та вчительки, через що в дитинстві змінив сім шкіл.

До того, як стати рок-зіркою, він був піонером української флеш-анімації та створив одні з перших музичних кліпів у цьому жанрі.

Його творчість завжди межувала з громадянською позицією: під час Революції Гідності понад 60 його карикатур прикрашали барикади на Майдані.

Окрім музики, Юрій є автором масштабного культурно-освітнього проєкту "Знай наших". Це серія ілюстрованих книг та календарів, де він у динамічному графічному стилі розповідає про видатних українців - від князів до сучасних героїв.

Репертуар його гурту Ot Vinta наповнений як комедійними хітами, так і глибокими патріотичними треками. Найбільш впізнаваними є іронічна історія "Дарма я наївся цибулі" та драйвова "Накурила баба журавля", які стали візитівками колективу.

Серед інших популярних композицій: "Кохайтесь, чорноброві!", "Опля-картопля", "Наші хлопці на війні", "Морська піхота" та інші.

У серпні 2025 року музикант добровільцем мобілізувався до лав Збройних сил України. Наразі він проходить службу в одній із бригад морської піхоти.