Известный украинский певец вышел на связь после обширного инфаркта (фото)

Что известно об инфаркте Журавля

Проблемы со здоровьем у музыканта начались в феврале.

По словам его жены Натальи, в течение нескольких недель сердце Юрия подавало "тревожные намеки", однако состояние стало критическим внезапно.

Жизнь защитника висела на волоске: от момента вызова экстренной помощи до проведения сложной операции по стентированию прошло всего 40 минут.

Именно оперативность медиков стала решающим фактором.

"Никаким враждебным инфарктам не одолеть мое сердце, потому что оно переполнено любовью", - написал музыкант 10 февраля, в день рождения его жены.

Он добавил, что "быстро и тщательно выздоравливает" как раз благодаря тому, что его любимая рядом.

"Военно-морские силы придают Журавлю силы, а она - крылья", - поделился музыкант.

Юрий Журавель с женой (фото: facebook.com/Zhuravelll)

Как чувствует себя Юрий Журавель после операции

10 марта Журавель сообщил, что его состояние стабилизировалось. Артиста уже перевели из отделения интервенционной радиологии в общую кардиологию.

"Докладываю. Мне намного лучше. Врачи нашей областной - настоящие герои. Их работа - ежедневный подвиг. Об этом надо написать песню", - поделился эмоциями музыкант.

Юрий Журавель (фото: facebook.com/Zhuravelll)

Интересно, что инфаркт - это не единственный случай, когда Журавель получил "второй день рождения".

"У меня аж три дня рождения. Один - появление на свет из мамочки 6 мая. Крайний, в этом году в феврале - реанимация после инфаркта. Но был еще один, это когда я слетел с трассы на своем Вранглере. Произошло это как раз на день рождения Мазепы", - поделился певец в Facebook.

Сейчас впереди у Юрия длительный процесс реабилитации, однако врачи дают оптимистичные прогнозы благодаря вовремя оказанной помощи.

Кто такой Юрий Журавель: путь от рокабилли до морской пехоты

Юрий Журавель - знаковая фигура в украинской культуре. Он родился в семье военного и учительницы, из-за чего в детстве сменил семь школ.

До того, как стать рок-звездой, он был пионером украинской флеш-анимации и создал одни из первых музыкальных клипов в этом жанре.

Его творчество всегда граничило с гражданской позицией: во время Революции Достоинства более 60 его карикатур украшали баррикады на Майдане.

Кроме музыки, Юрий является автором масштабного культурно-образовательного проекта "Знай наших". Это серия иллюстрированных книг и календарей, где он в динамичном графическом стиле рассказывает о выдающихся украинцах - от князей до современных героев.

Репертуар его группы Ot Vinta наполнен как комедийными хитами, так и глубокими патриотическими треками. Наиболее узнаваемыми являются ироническая история "Дарма я наївся цибулі" и драйвовая "Накурила баба журавля", которые стали визитными карточками коллектива.

Среди других популярных композиций: "Кохайтесь, чорноброві!", "Опля-картопля", "Наші хлопці на війні", "Морська піхота" и другие.

В августе 2025 года музыкант добровольцем мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. Сейчас он проходит службу в одной из бригад морской пехоты.