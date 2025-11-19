Відомий український співак перебуває в комі: родина просить про допомогу

Стало відомо, що український співак Михайло Клименко, фронтмен гурту ADAM, має серйозні проблеми зі здоров'ям і зараз перебуває в комі.
Артист уже два місяці бореться з важкою хворобою - туберкульозним менінгітом.
"Друзі, Міша Клименко (ADAM) уже два місяці веде боротьбу з важкою хворобою - туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування та перебування в реанімації Міша перебуває в комі. Будь ласка, моліться за нього", - сказано в повідомленні.
Стан артиста залишається стабільно важким. Лікарі продовжують боротьбу за його життя, проте процес лікування потребує значних фінансових витрат. Один день у медзакладі обходиться у понад 25 тисяч гривень.
Родина та друзі Клименка звернулися до українців із проханням про підтримку. Вони зазначають, що будь-яка допомога має значення, адже тривале лікування створює серйозне фінансове навантаження.
Для збору коштів близькі відкрили конверт.
Зазначимо, що раніше гурт скасував заплановані на листопад концерти у Львові, Чернівцях та Дніпрі. Тоді колектив не розкрив причину, а багато фанів у коментарях під постом почали обурюватися.
Гурт ADAM було засновано 2015 року в Києві Михайлом Клименком - композитором, автором пісень і музикантом - і Сашею Норовою, яка є вокалісткою, актрисою, танцівницею і художницею.
Від самого початку діяльності колектив зосереджувався на створенні музики з виразним поетичним і соціальним змістом.
У своїх композиціях учасники порушують важливі соціальні теми, досліджують досвід кохання, стосунків і взаємодії між людьми.
Окрему впізнаваність гурту приносить їхній творчий підхід до зйомок відеокліпів: Норова та Клименко часто самі виступають режисерами, операторами, стилістами та декораторами.
ADAM також відомий своїми перформансами, які об'єднують музику з елементами театралізованих шоу, створюючи особливу атмосферу і візуальний стиль.
