Відомий український співак перебуває в комі: родина просить про допомогу

ADAM бореться за життя: що відомо

Артист уже два місяці бореться з важкою хворобою - туберкульозним менінгітом.

"Друзі, Міша Клименко (ADAM) уже два місяці веде боротьбу з важкою хворобою - туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування та перебування в реанімації Міша перебуває в комі. Будь ласка, моліться за нього", - сказано в повідомленні.

Стан артиста залишається стабільно важким. Лікарі продовжують боротьбу за його життя, проте процес лікування потребує значних фінансових витрат. Один день у медзакладі обходиться у понад 25 тисяч гривень.

Родина та друзі Клименка звернулися до українців із проханням про підтримку. Вони зазначають, що будь-яка допомога має значення, адже тривале лікування створює серйозне фінансове навантаження.

Для збору коштів близькі відкрили конверт.

Михайло Клименко у комі (фото: instagram.com/adamukraine)

Зазначимо, що раніше гурт скасував заплановані на листопад концерти у Львові, Чернівцях та Дніпрі. Тоді колектив не розкрив причину, а багато фанів у коментарях під постом почали обурюватися.

Що відомо про гурт ADAM

Гурт ADAM було засновано 2015 року в Києві Михайлом Клименком - композитором, автором пісень і музикантом - і Сашею Норовою, яка є вокалісткою, актрисою, танцівницею і художницею.

Від самого початку діяльності колектив зосереджувався на створенні музики з виразним поетичним і соціальним змістом.

У своїх композиціях учасники порушують важливі соціальні теми, досліджують досвід кохання, стосунків і взаємодії між людьми.

Окрему впізнаваність гурту приносить їхній творчий підхід до зйомок відеокліпів: Норова та Клименко часто самі виступають режисерами, операторами, стилістами та декораторами.

ADAM також відомий своїми перформансами, які об'єднують музику з елементами театралізованих шоу, створюючи особливу атмосферу і візуальний стиль.

Гурт на виступі (фото: instagram.com/adamukraine)