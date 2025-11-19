Известный украинский певец находится в коме: семья просит о помощи

Стало известно, что украинский певец Михаил Клименко, фронтмен группы ADAM, имеет серьезные проблемы со здоровьем и сейчас находится в коме.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram на странице группы.
Артист уже два месяца борется с тяжелой болезнью - туберкулезным менингитом.
"Друзья, Миша Клименко (ADAM) уже два месяца ведет борьбу с тяжелой болезнью - туберкулезным менингитом. После длительного лечения и пребывания в реанимации Миша находится в коме. Пожалуйста, молитесь о нем", - сказано в сообщении.
Состояние артиста остается стабильно тяжелым. Врачи продолжают борьбу за его жизнь, однако процесс лечения требует значительных финансовых затрат. Один день в медучреждении обходится более чем в 25 тысяч гривен.
Семья и друзья Клименко обратились к украинцам с просьбой о поддержке. Они отмечают, что любая помощь имеет значение, ведь длительное лечение создает серьезную финансовую нагрузку.
Для сбора средств близкие открыли конверт.
Отметим, что ранее группа отменила запланированные на ноябрь концерты во Львове, Черновцах и Днепре. Тогда коллектив не раскрыл причину, а многие фаны в комментариях под постом начали возмущаться.
Группа ADAM была основана в 2015 году в Киеве Михаилом Клименко - композитором, автором песен и музыкантом - и Сашей Норовой, которая является вокалисткой, актрисой, танцовщицей и художницей.
С самого начала деятельности коллектив сосредотачивался на создании музыки с выразительным поэтическим и социальным содержанием.
В своих композициях участники поднимают важные социальные темы, исследуют опыт любви, отношений и взаимодействия между людьми.
Отдельную узнаваемость группы приносит их творческий подход к съемкам видеоклипов: Норова и Клименко часто сами выступают режиссерами, операторами, стилистами и декораторами.
ADAM также известен своими перформансами, объединяющими музыку с элементами театрализованных шоу, создавая особую атмосферу и визуальный стиль.
Вас также может заинтересовать