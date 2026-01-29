Відомий український актор зізнався, скільки витрачає щомісяця: "Економити не буду"

Популярний український актор Павло Текучев розповів, що перший рік батьківства став для нього справжнім викликом у фінансовому плані. Артист зізнався, що витрати на маленького Матвія виявилися значно вищими, ніж він очікував.
Про це він розповів у інтерв'ю РБК-Україна.
За словами Текучева, він не був готовий до того, скільки коштів потребує немовля. Наразі щомісячні витрати лише на потреби дитини вимірюються чотиризначними цифрами.
"Я прям в шоці, тому що я не був готовий. Звичайно, я економити на своїй дитині ніколи не буду, тому що для мене дуже важлива тема. На місяць це виходить понад 1 000 доларів. Я думаю, що далі сума трошки зменшиться, але перший рік життя і народження - дуже дорогі", - ділиться актор.
Павло зазначив, що через специфіку професії його заробітки нестабільні - він може мати декілька проєктів поспіль, а потім тривалий час залишатися без зйомок. Проте артист вже визначив для себе комфортний мінімум для утримання родини.
"Я думаю, що від 2 000 доларів. Хочу більше, але я працюю для цього весь свій шлях. Я ще й близько не дійшов до тієї суми, яку я хочу, щоб почуватися стабільно і спокійно", - зізнається він.
Актор також додає, що часто відчуває хвилювання через фінанси, адже навіть бажаний мінімум вдається заробляти не кожного місяця.
