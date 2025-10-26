Відомий актор-воїн ледь не загинув у ДТП: "Заснув за кермом"

ДТП сталася ще 3 липня, коли артист заснув за кермом і вилетів з дороги.

За словами Мірешкіна, наслідки були важкими: численні травми, зокрема дев’ять переламаних ребер, пневмоторакс, грижа великого розміру і компресійний перелом хребта.

"За час служби можна було забаранитись багато разів, але так безглуздо - ніколи. 3 липня тепер мій другий день народження. Я заснув за кермом і злетів з дороги. Як наслідок - девʼять переламаних ребер, пневмоторакс, міжхребтова грижа є**йшого розміру і, як зʼясувалось пізніше, компресійний перелом хребта", - розповів актор.

Після чотирьох днів у реанімації він зумів стати на ноги вже через тиждень, але справжнє випробування, каже, чекало попереду.

Данило Мірешкін (фото: instagram.com/mireshkin_daniil)

Через ускладнення від травм довелося майже щодня відвідувати масажиста-реабілітолога, аби зняти затиски й поступово повернути рухливість спини.

"До цього я гадав, що знаю щось про біль, але масажист кожного дня доводив мені зворотне. Так я і провів майже чотири місяці в слабкості, екзекуціях і без фізичних вправ", - зізнався актор.

Попри виснажливу реабілітацію, нині він запевняє, що вже відновився і повертається до роботи.

Каже, побратими жартують, що він "старіє" і має звикати до болю в спині, але сам Данило вирішив довести протилежне.

"Я хочу довести собі і їм зворотне! Зараз вже почуваюсь краще і вертаюсь до роботи. Тож якщо ми доживемо і не трапиться нових трагічних пригод, за рік я планую бути в найкращій формі за життя. Ця публічна обіцянка - зробити все, щоб вийти на найкращій рівень, - буде мене дисциплінувати", - додав воїн.