Відмовився від титулу: найкращий баскетболіст Суперліги віддав нагороду супернику

Як пояснив свій вчинок Тимофеєнко

Після фінальної сирени в Києві, яка зафіксувала перемогу "Дніпра" у серії (2:0), організатори оголосили володарів індивідуальних нагород.

36-річний Тимофеєнко, який став найефективнішим гравцем чемпіонату та продемонстрував стабільну статистику в плей-офф (14.8 очка та 5.8 підбирання), отримав титул MVP.

Однак замість святкування капітан чемпіонів приголомшив присутніх своїм рішенням. Він викликав на центр майданчика гравця команди, яка щойно програла фінал.

"Я вважаю, що цей гравець заслужує на MVP плей-офф. Я хочу вручити цю нагороду Єгору Сушкіну", - заявив Тимофеєнко.

Тимофеєнко передав нагороду Сушкіну (фото: ФБУ)

Був серцем фіналу

Цей вчинок став справжнім визнанням таланту 19-річного захисника "Київ-Баскета" Єгора Сушкіна. Попри те, що "Дніпро" захистив титул чемпіона, Тимофеєнко публічно підкреслив: індивідуально саме Сушкін був серцем цього фіналу.

Зазначимо, що для Тимофеєнка ця нагорода стала третьою поспіль. У минулих двох сезонах він також визнавався найціннішим гравцем Суперліги після перемог "Дніпра" в чемпіонаті.