UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Відіграв роль". Рудницька розповіла, як Пономарьов був причетний до закриття "Території А"

Пономарьов вплинув на долю "Території А" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Закриття легендарного хіт-параду "Територія А" для її засновниці Анжеліки Рудницької стало ударом. Як з'ясувалося, руку до цього доклав співак та композитор Олександр Пономарьов.

Про це Рудницька розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Пономарьов і "Територія А"

Рудницька зазначила, що не тримає зла, але визнає: Пономарьов був причетний до зняття програми з ефіру.

"Я пам'ятаю це, але я ніколи не тримаю зла ні на кого. У світі так багато прекрасного, чого я повинна пам'ятати це погане. Але так, він відіграв свою роль у тому, щоб захейтити "Територію А", - сказала телеведуча.

Водночас Рудницька підкреслила, що не хоче повертатися до цієї теми й не бачить сенсу обговорювати Пономарьова.

Рудницька про Пономарьова (фото: РБК-Україна)

Що відомо про стосунки Рудницької та Пономарьова зараз

Телезірка зазначила, що не підтримує спілкування зі співаком і не бачить спільних цілей, які могли б їх об'єднати.

"Якби ми були потрібні одне одному як митці, які можуть зробити щось спільне для країни, напевно, ми б об'єдналися. Але от я десять років їздила на фронт, я ні разу не зустріла там Пономарьова", - зауважила вона.

Співачка згадала, як ще у 2014 році їздила на передову разом із письменником Сергієм Жаданом. Водночас артистка зазначила, що не всі колеги з шоу-бізнесу тоді проявляли готовність допомагати.

"Деякі артисти, які не співають російською, реально патріотичні, реально зараз допомагають армії, але до повномасштабного вторгнення, коли я кликала їх виступати на фронт, у них була тисяча й одна відмовка, чому це не зробити", - додала вона.

Рудницька про патріотизм зірок (фото: РБК-Україна)

Звання "народного артиста" за виступ на фронті

Вона також розповіла, що під час роботи радницею міністра культури Євгена Нищука до неї зверталися артисти з проханням про звання народного артиста.

Водночас деяких виконавців Рудницька рекомендувала сама. Зокрема, Сергія Танчинця з гурту "Без обмежень".

"Він би не наважився попросити. Але це навіть швидше була моя ініціатива. Я кажу: "Мені здається, тобі треба для статусу", - розповіла Рудницька.

 

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесуЗірки