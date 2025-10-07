"Відчувала, що б'юся об стіну". Костюк завершила сезон-2025 і поділилася амбітною метою на наступний

За крок від великих перемог

"Турнір в Ухані – мій останній у цьому році, і починаєш замислюватися, що зробила правильно, а що могла б краще. Я багато розвивалася поза кортом – у підході до життя, до гри. Але відчувала, що часто б'юся об стіну", - зізналася тенісистка.

Костюк говорить, що у 2025-му кілька разів була за крок від великих перемог, але не вистачило зовсім трохи.

"Я багато разів програвала тенісисткам з топ-10, особливо на турнірах Grand Slam. У кожному матчі діяла з максимальною віддачою, але не змогла перемогти гравчинь найвищого рівня. Зазвичай я була дуже близько, і це засмучує",— сказала Марта.

Попри це, українка вважає сезон позитивним – стабільним і важливим у плані досвіду.

"Рік був хорошим, але для мене цього замало. Я знаю, що можу більше", - підсумувала вона.

Головна ціль на 2026-й

Костюк уже планує наступний сезон і не приховує, що її головна мета – трофей Grand Slam.

"Моя головна ціль завжди – турніри Grand Slam. Я хочу знайти стабільність, щоб завершити рік у топ-10. Не ставлю собі конкретну мету по рейтингу, бо це лише наслідок роботи. Хочу зробити ті покращення, які дозволять перейти на наступний рівень", - заявила спортсменка.

Костюк у сезоні-2025

У поточному році Костюк провела 44 поєдинки, у 25-ти з яких перемогла, а у 19-ти програла (відсоток перемог – 57%).

23-річна українка невдало виступила на усіх турнірах Grand Slam: третє коло Australian Open та US Open і виліт вже після першого матчу на "Ролан Гаррос" та "Вімблдоні".

Найкращий результат другої ракетки України у кар'єрі на турнірах Grand Slam – 1/4 фіналу Australian Open у 2024 році.