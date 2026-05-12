Від срібла до катастрофи: "Олександрія" офіційно вилетіла з УПЛ. Що пішло не так?

15:18 12.05.2026 Вт
2 хв
Чи зможе срібний призер минулого сезону повернутися в еліту після такого фіаско?
aimg Катерина Урсатій
"Олександрія" (фото: fco.com.ua)

У вівторок, 12 травня, відбувся вирішальний поєдинок 28-го туру УПЛ, у якому "Олександрія" програла луганській "Зорі" з рахунком 1:2. Ця поразка стала фатальною для господарів, позбавивши їх математичних шансів на збереження прописки у вищому дивізіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчу.

Драматична розв’язка та вилучення

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі без забитих м'ячів, проте друга половина гри стала справжнім кошмаром для вболівальників "Олександрії".

На 55-й хвилині Пилип Будківський реалізував пенальті, забивши свій 12-й гол у сезоні. Невдовзі Петар Мічін подвоїв перевагу луганців дальнім ударом.

Попри гол Теді Цари, який на 77-й хвилині повернув інтригу та надію вболівальникам, "містяни" так і не змогли вирвати бодай нічию.

Фінал зустрічі супроводжувався надмірною емоційною напругою, що вилилося у втрату дисципліни.

На 85-й хвилині господарів підвів Данило Скорко, який отримав друге попередження і залишив команду в меншості у найвідповідальніший момент.

Вже у доданий арбітром час нерви здали й у португальського легіонера Кампуша - захисник також побачив перед собою червону картку.

Закінчуючи матч увісьмох, олександрійці остаточно втратили шанси на порятунок.

Турнірне становище

Після цієї поразки "Олександрія" залишилася на 15-му місці з активом у 13 очок.

Оскільки до кінця чемпіонату залишилося всього два тури, наздогнати суперників у зоні виживання вже неможливо.

"Зоря" натомість закріпилася на 8-й сходинці, маючи 42 бали.

Варто зазначити, що минулого сезону "Олександрія" демонструвала зовсім інші результати, виборовши срібні нагороди чемпіонату. Проте поточний розіграш став для команди кризовим.

