Від Скали до Турана: хто приводив "Шахтар" до чемпіонських титулів

Невіо Скала (Італія) – той, хто змінив історію

Саме з італійця розпочався відлік золотих нагород "Шахтаря". У 2002 році Скала зробив те, що раніше здавалося неможливим – перервав багаторічне домінування київського "Динамо".

Його перемога стала справжньою революцією в українському футболі, заклавши фундамент амбіцій донецького клубу.

Мірча Луческу (Румунія) – творець "золотої" епохи

З приходом "Містера" у 2004 році "Шахтар" перетворився на гегемона. Румунський фахівець встановив абсолютний рекорд клубу, вигравши чемпіонат України 8 разів. Саме при ньому команда здобула фірмовий стиль із яскравим атакувальним футболом та завоювала у 2009 році Кубок УЄФА.

Паулу Фонсека (Португалія) – майстер "золотих дублів"

Португалець прийняв команду після епохи Луческу і за три роки (2016–2019) не віддав жодного чемпіонства. Фонсека виграв 3 титули поспіль, причому кожного разу додавав до них ще й Кубок України. Його "Шахтар" був зразком стабільності та тактичної гнучкості.

Луїш Каштру (Португалія) – рекордсмен та реформатор

Наступник Фонсеки привів "гірників" до "золота" у сезоні-2019/20 з космічним відривом від "Динамо" у 23 очки. Також період Каштру запам'ятався інтеграцією вихованців клубної академії до першої команди. Саме при ньому в основі почали стабільно грати Анатолій Трубін, Валерій Бондар, Георгій Судаков, Михайло Мудрик та інші.

Роберто Де Дзербі (Італія) – незавершений тріумф

Італієць очолював "Шахтар" у сезоні-2021/22, який не був завершений через повномасштабне вторгнення. На момент зупинки турніру "гірники" посідали перше місце в таблиці. Оскільки результати сезону були офіційно затверджені Виконкомом УАФ для визначення представників України у єврокубках, Де Дзербі фактично залишив команду у статусі переможця, хоча повноцінного нагородження та завершення чемпіонату не відбулося.

Ігор Йовічевіч (Хорватія) – чемпіонство незламності

Хорват очолив "Шахтар" у найважчий момент – після початку повномасштабного вторгнення та виходу майже всіх легіонерів. Попри труднощі, Йовічевіч виграв "золото" сезону-2022/23, створивши нову амбітну команду з українським обличчям.

Маріно Пушіч (Боснія і Герцеговина) – антикризовий менеджмент

Боснієць прийняв команду в екстремальних умовах посеред сезону-2023/24, очоливши "гірників" безпосередньо перед матчем Ліги чемпіонів. Попри те, що колектив перебував у стані чергової перебудови та втратив лідерів минулих років, Пушічу вдалося стабілізувати гру. Під його керівництвом "Шахтар" виграв УПЛ і здобув два Кубки України.

Арда Туран (Туреччина) – новий розділ

Сьогодні до цього елітного списку офіційно додається Арда Туран. Турецькому фахівцю вдалося з першої спроби повернути "гірників" на вершину УПЛ після одного з найгірших результатів в історії команди у попередньому сезоні. Крім того, під керівництвом Турана "Шахтар" вперше за довгий час гучно заявив про себе в Європі, дійшовши до півфіналу Ліги конференцій.