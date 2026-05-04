Вибір Шевченка підтверджено: Романо розкрив ім'я італійця, який очолить "синьо-жовтих"

Гучне повернення італійського фахівця

Пост головного тренера збірної України обійме Андреа Мальдера.

Наразі керівництво Української асоціації футболу (УАФ) перебуває на фінальній стадії переговорів із 54-річним спеціалістом, узгоджуючи заключні пункти контракту.

Мальдера добре знайомий українським вболівальникам. Протягом п'яти років (з 2016 по 2021) він входив до тренерського штабу Андрія Шевченка, який сьогодні очолює УАФ.

Після роботи в Україні асистент супроводжував Роберто Де Дзербі у англійському "Брайтоні" та французькому "Марселі", звідки пішов у лютому цього року.

Кінець епохи Реброва та нові виклики

Посада наставника національної команди стала вакантною наприкінці квітня.

Сергій Ребров, який керував колективом з літа 2023 року, залишив свій пост після невдачі у кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Поразка у вирішальній стадії плей-оф відбору закрила для українців шлях на мундіаль та призвела до кадрових змін.

Варто зазначити, що для італійського фахівця це буде перший досвід самостійної роботи на такому високому рівні.

Раніше він спеціалізувався на аналітичній та асистентській діяльності у "Мілані" та штабах провідних тренерів.

Коли відбудеться дебют

Першим серйозним іспитом для нового штабу стане майбутній розіграш Ліги націй. Проте вперше вивести команду на поле Мальдера може вже на початку літа.

На 7 червня у "синьо-жовтих" запланована контрольна зустріч проти збірної Данії.

Очікується, що саме цей товариський поєдинок стане точкою відліку для італійця в статусі головного тренера української збірної.