Выбор Шевченко подтвержден: Романо раскрыл имя итальянца, который возглавит "сине-желтых"

Громкое возвращение итальянского специалиста

Пост главного тренера сборной Украины займет Андреа Мальдера.

Сейчас руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) находится на финальной стадии переговоров с 54-летним специалистом, согласовывая заключительные пункты контракта.

Мальдера хорошо знаком украинским болельщикам. В течение пяти лет (с 2016 по 2021) он входил в тренерский штаб Андрея Шевченко, который сегодня возглавляет УАФ.

После работы в Украине ассистент сопровождал Роберто Де Дзерби в английском "Брайтоне" и французском "Марселе", откуда ушел в феврале этого года.

Конец эпохи Реброва и новые вызовы

Должность наставника национальной команды стала вакантной в конце апреля.

Сергей Ребров, который руководил коллективом с лета 2023 года, покинул свой пост после неудачи в квалификации к чемпионату мира-2026.

Поражение в решающей стадии плей-офф отбора закрыло для украинцев путь на мундиаль и привело к кадровым изменениям.

Стоит отметить, что для итальянского специалиста это будет первый опыт самостоятельной работы на таком высоком уровне.

Ранее он специализировался на аналитической и ассистентской деятельности в "Милане" и штабах ведущих тренеров.

Когда состоится дебют

Первым серьезным экзаменом для нового штаба станет будущий розыгрыш Лиги наций. Однако впервые вывести команду на поле Мальдера может уже в начале лета.

На 7 июня у "сине-желтых" запланирована контрольная встреча против сборной Дании.

Ожидается, что именно этот товарищеский поединок станет точкой отсчета для итальянца в статусе главного тренера украинской сборной.