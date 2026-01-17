Вернидуб розповів, як співпрацюватиме з росіянами на чолі бакинського "Нефтчі"

Угода "Нефтчі" з росіянами: що відомо

У грудні минулого року азербайджанський клуб уклав угоду про співпрацю з московським "Локомотивом". Вона зокрема передбачає:

проведення спільних турнірів на території Азербайджану та Росії;

обмін досвідом між клубами;

співпрацю в освітніх програмах;

взаємні стажування тренерів і спеціалістів.

Тобто фактично йдеться про системну футбольну взаємодію "Нефтчі" з клубом із країни-агресора.

Реакція Вернидуба

Український фахівець у коментарі наголосив, що низка медіа подала ситуацію викривлено, створивши хибне уявлення про його особисту причетність до угоди.

"Деякі ЗМІ розписали, що я, нібито, буду їздити до Москви. Це в голову не вкладається. Цей договір про співпрацю підписаний між дитячими академіями. Це право клубу. Я тут до чого?" - заявив Вернидуб.

Тренер окремо підкреслив свою принципову позицію щодо країни-агресора та запевнив, що вона повністю відображена в роботі клубу на рівні першої та молодіжних команд.

"У нас у першій команді немає і не може бути жодного росіянина. І в молодіжних командах виступають тільки азербайджанці", - наголосив наставник.

Вернидуб також зазначив, що в клубі спілкується лише українською мовою, а для футболістів та співрозмовників його слова перекладає перекладач.

Українці у "Нефтчі"

Український наставник очолив "Нефтчі" 9 грудня 2024 року, підписавши контракт на півтора року.

До штабу Венидуба увійшли добре знайомі фахівці з часів роботи в "Кривбасі": Валерій Михайленко, Дмитро Кара-Мустафа, Віталій Вернидуб та Ігор Фокін.

Крім того, у складі "Нефтчі" також виступають гравці з українським бекграундом – екс-форвард "Чорноморця" Андрій Шторгін та вихованець "Шахтаря" Мурад Хачаєв. Останній свого часу грав за Україну U-17, але зараз має азербайджанське громадянство.

У чемпіонаті Азербайджану "Нефтчі" після 16-ти турів посідає 7-ме місце (з 12-ти команд). Турнір відновиться після зимової паузи 23 січня.