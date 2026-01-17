Вернидуб рассказал, как будет сотрудничать с россиянами во главе бакинского "Нефтчи"

Соглашение "Нефтчи" с россиянами: что известно

В декабре прошлого года азербайджанский клуб заключил соглашение о сотрудничестве с московским "Локомотивом". Оно в частности предусматривает:

проведение совместных турниров на территории Азербайджана и России;

обмен опытом между клубами;

сотрудничество в образовательных программах;

взаимные стажировки тренеров и специалистов.

То есть фактически речь идет о системном футбольном взаимодействии "Нефтчи" с клубом из страны-агрессора.

Реакция Вернидуба

Украинский специалист в комментарии отметил, что ряд медиа подали ситуацию искаженно, создав ложное представление о его личной причастности к сделке.

"Некоторые СМИ расписали, что я, якобы, буду ездить в Москву. Это в голову не укладывается. Этот договор о сотрудничестве подписан между детскими академиями. Это право клуба. Я здесь при чем?" - заявил Вернидуб.

Тренер отдельно подчеркнул свою принципиальную позицию в отношении страны-агрессора и заверил, что она полностью отражена в работе клуба на уровне первой и молодежных команд.

"У нас в первой команде нет и не может быть ни одного россиянина. И в молодежных командах выступают только азербайджанцы", - подчеркнул наставник.

Вернидуб также отметил, что в клубе общается только на украинском языке, а для футболистов и собеседников его слова переводит переводчик.

Украинцы в "Нефтчи"

Украинский наставник возглавил "Нефтчи" 9 декабря 2024 года, подписав контракт на полтора года.

В штаб Венидуба вошли хорошо знакомые специалисты со времен работы в "Кривбассе": Валерий Михайленко, Дмитрий Кара-Мустафа, Виталий Вернидуб и Игорь Фокин.

Кроме того, в составе "Нефтчи" также выступают игроки с украинским бэкграундом - экс-форвард "Черноморца" Андрей Шторгин и воспитанник "Шахтера" Мурад Хачаев. Последний в свое время играл за Украину U-17, но сейчас имеет азербайджанское гражданство.

В чемпионате Азербайджана "Нефтчи" после 16-ти туров занимает 7-е место (из 12-ти команд). Турнир возобновится после зимней паузы 23 января.