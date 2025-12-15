Новий клуб Вернидуба зобов'язався грати у Росії: що робитиме тренер, який служив у ЗСУ

Азербайджанський "Нефтчі", який нещодавно призначив головним тренером українця Юрія Вернидуба, опинився в центрі резонансної історії. Майже одразу після приходу фахівця клуб оголосив про тісну співпрацю з московським "Локомотивом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "Нефтчі" .

Що передбачає угода

"Нефтчі" та "Локомотив" підписали меморандум про співпрацю.

Документ передбачає:

проведення спільних турнірів на території Азербайджану та Росії;

обмін досвідом між клубами;

співпрацю в освітніх програмах;

взаємні стажування тренерів і спеціалістів.

Тобто фактично йдеться про системну футбольну взаємодію з клубом із країни-агресора.

Непростий фон для нового тренера

Український наставник лише 9 грудня офіційно очолив "Нефтчі", підписавши контракт на півтора року. До його штабу увійшли добре знайомі фахівці з часів роботи в "Кривбасі": Валерій Михайленко, Дмитро Кара-Мустафа, Віталій Вернидуб та Ігор Фокін.

Крім того, у складі "Нефтчі" також виступають гравці з українським бекграундом – екс-форвард "Чорноморця" Андрій Шторгін та вихованець "Шахтаря" Мурад Хачаєв (грав за Україну U-17, але зараз має азербайджанське громадянство).

Станом на зараз Вернидуб публічно не прокоментував співпрацю свого нового клубу з російською стороною.

Вернидуб у ЗСУ: що відомо

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вернидуб працював у молдовському "Шерифі", з яким сенсаційно обіграв мадридський "Реал" у Лізі чемпіонів. Проте після 24 лютого 2022 року тренер негайно повернувся в Україну, розірвавши контракт із клубом.

Разом із сином він вступив до лав територіальної оборони ЗСУ, а згодом поєднував службу з тренерською роботою, очоливши "Кривбас". Після завершення сезону-2024/25 Вернидуб залишив криворізький клуб та перебував без роботи до підписання угоди з "Нефтчі".