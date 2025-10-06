"Велика біда": в родині Ніколаса Карми сталася трагедія (відео)

Карма повідомив про загибель родички

Так, Ніколас вийшов в Stories та розповів, що його родина попрощалася з 17-річною дівчиною. Її життя обірвалося раптово.

"В моїй родині сталася дуже велика біда. Ми прощалися з 17-річним янголочком, це дочка мого двоюрідного брата. На неї наїхали п'яні люди і втекли", - сказав Карма.

"Зараз проводиться слідство, це було на Самбірщині, село Верхівці - моє рідне село", - додав він.

Деталі ДТП

У Львівській обласній прокуратурі вже розповіли про аварію. Це сталося в ніч на 2 жовтня, а водія, який влаштував смертельну ДТП, вже затримали.

"За даними слідства, у ніч проти 2 жовтня у Самбірському районі 24-річний водій автомобіля "ВАЗ 2107" здійснив наїзд на неповнолітню. Від отриманих травм 17-річна дівчина загинула на місці", - йдеться у повідомленні на сайті прокуратури.

"Після аварії чоловік залишив місце події, намагаючись уникнути відповідальності. Правоохоронці оперативно виявили та вилучили транспортний засіб, а самого водія розшукали й затримали в порядку ст. 208 КПК України. Попередньо встановлено, що він міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння", - зазначили правоохоронці.

Нині проводиться досудове розслідування.