UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Велика біда": в родині Ніколаса Карми сталася трагедія (відео)

Ніколас Карма (фото: facebook.com/nikolas.karma.2025)
Автор: Поліна Іваненко

Блогер та співак Ніколас Карма поділився сумною новиною. В його родині сталося горе, днями у ДТП загинула родичка артиста.

Що відомо про трагедію, розповідає РБК-Україна.

Карма повідомив про загибель родички

Так, Ніколас вийшов в Stories та розповів, що його родина попрощалася з 17-річною дівчиною. Її життя обірвалося раптово.

"В моїй родині сталася дуже велика біда. Ми прощалися з 17-річним янголочком, це дочка мого двоюрідного брата. На неї наїхали п'яні люди і втекли", - сказав Карма.

"Зараз проводиться слідство, це було на Самбірщині, село Верхівці - моє рідне село", - додав він.

 

Деталі ДТП

У Львівській обласній прокуратурі вже розповіли про аварію. Це сталося в ніч на 2 жовтня, а водія, який влаштував смертельну ДТП, вже затримали.

"За даними слідства, у ніч проти 2 жовтня у Самбірському районі 24-річний водій автомобіля "ВАЗ 2107" здійснив наїзд на неповнолітню. Від отриманих травм 17-річна дівчина загинула на місці", - йдеться у повідомленні на сайті прокуратури.

"Після аварії чоловік залишив місце події, намагаючись уникнути відповідальності. Правоохоронці оперативно виявили та вилучили транспортний засіб, а самого водія розшукали й затримали в порядку ст. 208 КПК України. Попередньо встановлено, що він міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння", - зазначили правоохоронці.

Нині проводиться досудове розслідування. 

 
 

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу було використано джерела: Stories з Instagram Карми, сайт Львівської обласної прокуратури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу