"Большая беда": в семье Николаса Кармы произошла трагедия (видео)

Карма сообщил о гибели родственницы

Так, Николас вышел в Stories и рассказал, что его семья попрощалась с 17-летней девушкой. Ее жизнь оборвалась внезапно.

"В моей семье произошла очень большая беда. Мы прощались с 17-летним ангелочком, это дочь моего двоюродного брата. На нее наехали пьяные люди и убежали", - сказал Карма.

"Сейчас проводится следствие, это было на Самборщине, село Верховцы - мое родное село", - добавил он.

Детали ДТП

Во Львовской областной прокуратуре уже рассказали об аварии. Это произошло в ночь на 2 октября, а водителя, который устроил смертельное ДТП, уже задержали.

"По данным следствия, в ночь на 2 октября в Самборском районе 24-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2107" совершил наезд на несовершеннолетнюю. От полученных травм 17-летняя девушка погибла на месте", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

"После аварии мужчина покинул место происшествия, пытаясь избежать ответственности. Правоохранители оперативно обнаружили и изъяли транспортное средство, а самого водителя разыскали и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Предварительно установлено, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения", - отметили правоохранители.

Сейчас проводится досудебное расследование.