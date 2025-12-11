Ведучий "Холостяка" Решетнік розсекретив, скільки витрачає на комфортне життя в Києві (відео)

Ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік розповів про свої заробітки та витрати. Він назвав свій найбільший гонорар в кар'єрі, а також розкрив, скільки грошей йому потрібно для комфортного проживання в Києві.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Решетнік розповів Аліні Шаманській в програмі "Ранок у великому місті".
Як з'ясувалося, таку суму вдалося заробити за ведення корпоративу.
"Десь близько 15 тисяч доларів за ведення заходу", - розкрив він.
Ведучий зізнався, чи отримував колись гонорар у конверті.
"Треба запитати у мого бухгалтера, але всі ми грішні. Думаю, -надцять років тому точно було", - сказав він.
Крім того, телеведучий зізнався, яку суму грошей міг би собі дозволити позичити та забути.
"Не знаю. Мабуть, десь 10 тисяч доларів. Звертайтесь, якщо потрібно", - поділився Григорій.
Тут Решетнік точну суму озвучити не зміг. За його словами, на утримання родини з трьома синами щомісяця може йти близько 3-5 тисяч доларів, що становить приблизно 126-210 тисяч гривень.
Не обійшов він і тему будівництва власного будинку. Розкривати вартість ремонту він не став, але зауважив, що "грошей пішло багато".
“Його будують 5 років і це сталося неодночасно. Це дуже велика сума. Я хочу вже озвучити, коли ми туди переїдемо", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше дружина Решетніка пояснила, чому вони досі не переїхали жити в приватний будинок. Як відомо, там досі триває ремонт.
Раніше Григорій називав будівництво виснажливим та дорогим. Проте вони продовжують створювати дім мрії, а поки живуть з дітьми в орендованій квартирі.
