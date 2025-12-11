Ведущий "Холостяка" Решетник рассекретил, сколько тратит на комфортную жизнь в Киеве (видео)

Что сказал Решетник о самом большом гонораре в жизни

Как выяснилось, такую сумму удалось заработать за ведение корпоратива.

"Где-то около 15 тысяч долларов за ведение мероприятия", - раскрыл он.

Ведущий признался, получал ли когда-то гонорар в конверте.

"Надо спросить у моего бухгалтера, но все мы грешны. Думаю, -надцать лет назад точно было", - сказал он.

Кроме того, телеведущий признался, какую сумму денег мог бы себе позволить одолжить и забыть.

"Не знаю. Пожалуй, где-то 10 тысяч долларов. Обращайтесь, если нужно", - поделился Григорий.

Решетник о самом большом гонораре (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Сколько тратит для комфортной жизни в Киеве

Здесь Решетник точную сумму озвучить не смог. По его словам, на содержание семьи с тремя сыновьями ежемесячно может уходить около 3-5 тысяч долларов, что составляет примерно 126-210 тысяч гривен.

Не обошел он и тему строительства собственного дома. Раскрывать стоимость ремонта он не стал, но заметил, что "денег ушло много".

"Его строят 5 лет и это произошло неодновременно. Это очень большая сумма. Я хочу уже озвучить, когда мы туда переедем", - пояснил он.



Напомним, ранее жена Решетника объяснила, почему они до сих пор не переехали жить в частный дом. Как известно, там до сих пор продолжается ремонт.

Ранее Григорий называл строительство изнурительным и дорогим. Однако они продолжают создавать дом мечты, а пока живут с детьми в съемной квартире.