"Важливо бути в статусі дружини": Олена Світлицька заговорила про другий шлюб

Чи хоче Світлицька вдруге вийти заміж

Олена зізналася, що замислювалася над тим, аби знову офіційно вийти заміж. Водночас, за її словами, зараз це не є головною метою у житті.

"Думаю, так. Я про це думала. Не можу сказати, що я прямо прагну цього зараз", - поділилася акторка.

Водночас вона наголосила, що для неї важливий сам статус стосунків і внутрішнє відчуття цінності у парі.

"Я, як жінка, яка поважає себе, яка має свою цінність, розумію, що мені можливо бути в статусі дружини", - сказала Світлицька.

Якого чоловіка вона хоче бачити поруч

Акторка пояснила, що насамперед для неї важливі щирі почуття та емоційна близькість.

"Для мене важливо, щоб чоловік був коханим, щоб у нас були почуття", - зазначила вона.

Однак лише романтики, за словами Світлицької, недостатньо. Вона цінує чоловіків, які вміють брати відповідальність та демонструють серйозність намірів не словами, а діями.

Олена також наголосила, що зараз для неї особливо важлива чіткість у стосунках та готовність чоловіка відкрито заявляти про свою партнерку.

"Важливо, щоб чоловік умів брати відповідальність за свої дії, за свої вчинки, щоб він давав статус у стосунках", - пояснила акторка.

Вона додала, що для неї мають значення прості, але визначальні речі: "це моя дівчина", "це моя дружина", "це мама моїх дітей".

Саме такі прояви, на думку Світлицької, свідчать про зрілість чоловіка та серйозне ставлення до стосунків.

Чому більше не хоче брати ініціативу на себе

Також акторка чесно зізналася, що більше не хоче бути тією, хто постійно робить перший крок у стосунках.

"Жінка може брати ініціативу на себе, але я вже зрозуміла, що ініціативу точно не буду брати", - сказала вона.

За словами Світлицької, саме чоловічі вчинки та готовність діяти створюють для неї відчуття надійності й визначеності у парі.

Що відомо про особисте життя Олени Світлицької

Олена Світлицька була у шлюбі з чоловіком на ім'я Микола понад 10 років. В цьому шлюбі народилося двоє дітей: Віра та Марія.

Пара випадково познайомилися на вечірці з нагоди серіалу "Сашка".

Вони одружилися в 2015-му, а на початку 2025-го оголосили про розлучення. Акторка зазначила, що до розриву призвела серйозна криза та відсутність здорової комунікації. Пара постійно сварилася, навіть при дітях.

Олена Світлицька з ексчоловіком та доньками (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Вже навесні 2025-го Світлицькій почали приписувати роман із колегою Тарасом Цимбалюком, якого вона називає близьким другом.

Восени того ж року вона підтвердила, що має новий роман, проте ім’я обранця не розсекретила.

Акторку неодноразово запитували про стосунки, зокрема й з Цимбалюком, проте вона навідріз відмовляється що-небудь коментувати.

Світлицька і Цимбалюк (колаж: РБК-Україна)