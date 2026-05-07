"Важно быть в статусе жены": Елена Светлицкая заговорила о втором браке

Хочет ли Светлицкая во второй раз выйти замуж

Елена призналась, что задумывалась над тем, чтобы снова официально выйти замуж. В то же время, по ее словам, сейчас это не является главной целью в жизни.

"Думаю, да. Я об этом думала. Не могу сказать, что я прямо хочу этого сейчас", - поделилась актриса.

В то же время она подчеркнула, что для нее важен сам статус отношений и внутреннее ощущение ценности в паре.

"Я, как женщина, которая уважает себя, которая имеет свою ценность, понимаю, что мне возможно быть в статусе жены", - сказала Светлицкая.

Какого мужчину она хочет видеть рядом

Актриса объяснила, что прежде всего для нее важны искренние чувства и эмоциональная близость.

"Для меня важно, чтобы мужчина был любимым, чтобы у нас были чувства", - отметила она.

Однако только романтики, по словам Светлицкой, недостаточно. Она ценит мужчин, которые умеют брать ответственность и демонстрируют серьезность намерений не словами, а действиями.

Елена также отметила, что сейчас для нее особенно важна четкость в отношениях и готовность мужчины открыто заявлять о своей партнерше.

"Важно, чтобы мужчина умел брать ответственность за свои действия, за свои поступки, чтобы он давал статус в отношениях", - пояснила актриса.

Она добавила, что для нее имеют значение простые, но определяющие вещи: "это моя девушка", "это моя жена", "это мама моих детей".

Именно такие проявления, по мнению Светлицкой, свидетельствуют о зрелости мужчины и серьезном отношении к отношениям.

Почему больше не хочет брать инициативу на себя

Также актриса честно призналась, что больше не хочет быть той, кто постоянно делает первый шаг в отношениях.

"Женщина может брать инициативу на себя, но я уже поняла, что инициативу точно не буду брать", - сказала она.

По словам Светлицкой, именно мужские поступки и готовность действовать создают для нее ощущение надежности и определенности в паре.

Что известно о личной жизни Елены Светлицкой

Елена Светлицкая была в браке с мужчиной по имени Николай более 10 лет. В этом браке родилось двое детей: Вера и Мария.

Пара случайно познакомились на вечеринке по случаю сериала "Сашка".

Они поженились в 2015-м, а в начале 2025-го объявили о разводе. Актриса отметила, что к разрыву привел серьезный кризис и отсутствие здоровой коммуникации. Пара постоянно ссорилась, даже при детях.

Елена Светлицкая с экс-супругом и дочерьми (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Уже весной 2025-го Светлицкой начали приписывать роман с коллегой Тарасом Цымбалюком, которого она называет близким другом.

Осенью того же года она подтвердила, что имеет новый роман, однако имя избранника не рассекретила.

Актрису неоднократно спрашивали об отношениях, в том числе и с Цымбалюком, однако она наотрез отказывается что-либо комментировать.

Светлицкая и Цымбалюк (коллаж: РБК-Украина)