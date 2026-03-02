Ванат забив 10-й гол за "Жирону" і став найкращим у матчі: українець посунув зірок Іспанії

Український форвард Владислав Ванат продовжує підкорювати іспанську Прімеру. У поєдинку 26-го туру Ла Ліги проти "Сельти" нападник відзначився черговим голом, проте це не врятувало його команду від поразки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
У черговому турі чемпіонату Іспанії "Жирона" приймала "Сельту".
Головний тренер каталонців з перших хвилин довірив місце у складі двом українцям - Віктору Циганкову та Владиславу Ванату.
Саме останній став головним героєм стартового відрізку гри.
На 35-й хвилині "біло-червоні" вийшли вперед завдяки вдалій комбінації: Аксель Вітсель виграв боротьбу на другому поверсі та скинув м'яч на Ваната, який холоднокровно переграв голкіпера.
Цей гол став для Владислава 10-м у футболці "Жирони" в усіх турнірах поточного сезону (9 м'ячів у Ла Лізі та 1 у Кубку).
Попри активність українців, втримати переможний рахунок господарям не вдалося.
У другому таймі Ферран Хутгла відновив паритет, а на 70-й хвилині прикра помилка захисника Віктора Рейса, який зрізав м'яч у власні ворота, встановила остаточний результат - 1:2 на користь "Сельти".
Ванат провів на полі 73 хвилини, встигнувши завдати три удари та продемонструвати високу точність пасів (80%).
Провідні аналітичні портали SofaScore та WhoScored визнали українця найкращим гравцем у складі "Жирони", виставивши йому оцінки 7,3 та 7,2 відповідно.
Віктор Циганков відіграв повний матч.
Попри високу культуру передач (34 точні паси з 36), вінгер не зумів відзначитися результативними діями та отримав середні бали від експертів (6,3 та 6,5).
Завдяки результативному удару Ванат піднявся на 11-ту сходинку в списку найкращих снайперів іспанської першості.
Український форвард випередив таких зірок, як Рафінья ("Барселона") та Александр Серлот ("Атлетіко").
Наразі "Жирона" з 30 очками перебуває на 12-й позиції в турнірній таблиці. Наступний шанс покращити становище команда матиме вже у суботу, 7 березня.
У межах 27-го туру підопічні Мічела зустрінуться з "Леванте". Початок зустрічі о 17:15 за київським часом.
