UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Ванат забив 10-й гол за "Жирону" і став найкращим у матчі: українець посунув зірок Іспанії

Владислав Ванат (фото: instagram.com/gironafc)
Автор: Катерина Урсатій

Український форвард Владислав Ванат продовжує підкорювати іспанську Прімеру. У поєдинку 26-го туру Ла Ліги проти "Сельти" нападник відзначився черговим голом, проте це не врятувало його команду від поразки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Читайте також: 117-й пішов! Ярмоленко увірвався у топ-3 найкращих бомбардирів УПЛ

Гол Ваната не врятував "Жирону"

У черговому турі чемпіонату Іспанії "Жирона" приймала "Сельту".

Головний тренер каталонців з перших хвилин довірив місце у складі двом українцям - Віктору Циганкову та Владиславу Ванату.

Саме останній став головним героєм стартового відрізку гри.

На 35-й хвилині "біло-червоні" вийшли вперед завдяки вдалій комбінації: Аксель Вітсель виграв боротьбу на другому поверсі та скинув м'яч на Ваната, який холоднокровно переграв голкіпера.

Цей гол став для Владислава 10-м у футболці "Жирони" в усіх турнірах поточного сезону (9 м'ячів у Ла Лізі та 1 у Кубку).

Попри активність українців, втримати переможний рахунок господарям не вдалося.

У другому таймі Ферран Хутгла відновив паритет, а на 70-й хвилині прикра помилка захисника Віктора Рейса, який зрізав м'яч у власні ворота, встановила остаточний результат - 1:2 на користь "Сельти".

 

Ванат став найкращим гравцем "Жирони" в матчі проти Сельти

Ванат провів на полі 73 хвилини, встигнувши завдати три удари та продемонструвати високу точність пасів (80%).

Провідні аналітичні портали SofaScore та WhoScored визнали українця найкращим гравцем у складі "Жирони", виставивши йому оцінки 7,3 та 7,2 відповідно.

Віктор Циганков відіграв повний матч.

Попри високу культуру передач (34 точні паси з 36), вінгер не зумів відзначитися результативними діями та отримав середні бали від експертів (6,3 та 6,5).

Турнірне становище та бомбардирські перегони

Завдяки результативному удару Ванат піднявся на 11-ту сходинку в списку найкращих снайперів іспанської першості.

Український форвард випередив таких зірок, як Рафінья ("Барселона") та Александр Серлот ("Атлетіко").

топ-15 бомбардирів Ла Ліги за голами:

  1. Кіліан Мбаппе ("Реал Мадрид") – 23 голи (8 пенальті)
  2. Ведат Мурікі ("Мальорка") – 16 голів (5 пенальті)
  3. Ламін Ямал ("Барселона") – 13 голів (2 пенальті)
  4. Ферран Торрес ("Барселона") – 12 голів (0 пенальті)
  5. Анте Будімір ("Осасуна") – 12 голів (4 пенальті)
  6. Роберт Левандовскі ("Барселона") – 11 голів (1 пенальті)
  7. Борха Іглесіас ("Сельта") – 10 голів (3 пенальті)
  8. Мікель Оярсабаль ("Реал Сосьєдад") – 10 голів (4 пенальті)
  9. Владислав Ванат ("Жирона") – 9 голів (3 пенальті)
  10. Вінісіус Жуніор ("Реал Мадрид") – 9 голів (3 пенальті)
  11. Александер Сьорлот ("Атлетіко Мадрид") – 9 голів (0 пенальті)
  12. Альберто Молейро ("Вільярреал") – 9 голів (0 пенальті)
  13. Рафінья ("Барселона") – 8 голів (1 пенальті)
  14. Жорж Мікаутадзе ("Вільярреал") – 8 голів (0 пенальті)
  15. Кучо Ернандес ("Бетіс") – 8 голів (1 пенальті)

Наразі "Жирона" з 30 очками перебуває на 12-й позиції в турнірній таблиці. Наступний шанс покращити становище команда матиме вже у суботу, 7 березня.

У межах 27-го туру підопічні Мічела зустрінуться з "Леванте". Початок зустрічі о 17:15 за київським часом.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаЧемпіонат ІспаніїФутбол