Ванат забив 10-й гол за "Жирону" і став найкращим у матчі: українець посунув зірок Іспанії

Гол Ваната не врятував "Жирону"

У черговому турі чемпіонату Іспанії "Жирона" приймала "Сельту".

Головний тренер каталонців з перших хвилин довірив місце у складі двом українцям - Віктору Циганкову та Владиславу Ванату.

Саме останній став головним героєм стартового відрізку гри.

На 35-й хвилині "біло-червоні" вийшли вперед завдяки вдалій комбінації: Аксель Вітсель виграв боротьбу на другому поверсі та скинув м'яч на Ваната, який холоднокровно переграв голкіпера.

Цей гол став для Владислава 10-м у футболці "Жирони" в усіх турнірах поточного сезону (9 м'ячів у Ла Лізі та 1 у Кубку).

Попри активність українців, втримати переможний рахунок господарям не вдалося.

У другому таймі Ферран Хутгла відновив паритет, а на 70-й хвилині прикра помилка захисника Віктора Рейса, який зрізав м'яч у власні ворота, встановила остаточний результат - 1:2 на користь "Сельти".

Ванат став найкращим гравцем "Жирони" в матчі проти Сельти

Ванат провів на полі 73 хвилини, встигнувши завдати три удари та продемонструвати високу точність пасів (80%).

Провідні аналітичні портали SofaScore та WhoScored визнали українця найкращим гравцем у складі "Жирони", виставивши йому оцінки 7,3 та 7,2 відповідно.

Віктор Циганков відіграв повний матч.

Попри високу культуру передач (34 точні паси з 36), вінгер не зумів відзначитися результативними діями та отримав середні бали від експертів (6,3 та 6,5).

Турнірне становище та бомбардирські перегони

Завдяки результативному удару Ванат піднявся на 11-ту сходинку в списку найкращих снайперів іспанської першості.

Український форвард випередив таких зірок, як Рафінья ("Барселона") та Александр Серлот ("Атлетіко").

топ-15 бомбардирів Ла Ліги за голами:

Кіліан Мбаппе ("Реал Мадрид") – 23 голи (8 пенальті) Ведат Мурікі ("Мальорка") – 16 голів (5 пенальті) Ламін Ямал ("Барселона") – 13 голів (2 пенальті) Ферран Торрес ("Барселона") – 12 голів (0 пенальті) Анте Будімір ("Осасуна") – 12 голів (4 пенальті) Роберт Левандовскі ("Барселона") – 11 голів (1 пенальті) Борха Іглесіас ("Сельта") – 10 голів (3 пенальті) Мікель Оярсабаль ("Реал Сосьєдад") – 10 голів (4 пенальті) Владислав Ванат ("Жирона") – 9 голів (3 пенальті) Вінісіус Жуніор ("Реал Мадрид") – 9 голів (3 пенальті) Александер Сьорлот ("Атлетіко Мадрид") – 9 голів (0 пенальті) Альберто Молейро ("Вільярреал") – 9 голів (0 пенальті) Рафінья ("Барселона") – 8 голів (1 пенальті) Жорж Мікаутадзе ("Вільярреал") – 8 голів (0 пенальті) Кучо Ернандес ("Бетіс") – 8 голів (1 пенальті)

Наразі "Жирона" з 30 очками перебуває на 12-й позиції в турнірній таблиці. Наступний шанс покращити становище команда матиме вже у суботу, 7 березня.

У межах 27-го туру підопічні Мічела зустрінуться з "Леванте". Початок зустрічі о 17:15 за київським часом.