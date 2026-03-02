RU

Ванат забил 10-й гол за "Жирону" и стал лучшим в матче: украинец подвинул звезд Испании

Владислав Ванат (фото: instagram.com/gironafc)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский форвард Владислав Ванат продолжает покорять испанскую Примеру. В поединке 26-го тура Ла Лиги против "Сельты" нападающий отметился очередным голом, однако это не спасло его команду от поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте также: 117-й пошел! Ярмоленко ворвался в топ-3 лучших бомбардиров УПЛ

Гол Ваната не спас "Жирону"

В очередном туре чемпионата Испании "Жирона" принимала "Сельту".

Главный тренер каталонцев с первых минут доверил место в составе двум украинцам - Виктору Цыганкову и Владиславу Ванату.

Именно последний стал главным героем стартового отрезка игры.

На 35-й минуте "бело-красные" вышли вперед благодаря удачной комбинации: Аксель Витсель выиграл борьбу на втором этаже и сбросил мяч на Ваната, который хладнокровно переиграл голкипера.

Этот гол стал для Владислава 10-м в футболке "Жироны" во всех турнирах текущего сезона (9 мячей в Ла Лиге и 1 в Кубке).

Несмотря на активность украинцев, удержать победный счет хозяевам не удалось.

Во втором тайме Ферран Хутгла восстановил паритет, а на 70-й минуте досадная ошибка защитника Виктора Рейса, который срезал мяч в собственные ворота, установила окончательный результат - 1:2 в пользу "Сельты".

 

Ванат стал лучшим игроком "Жироны" в матче против Сельты

Ванат провел на поле 73 минуты, успев нанести три удара и продемонстрировать высокую точность пасов (80%).

Ведущие аналитические порталы SofaScore и WhoScored признали украинца лучшим игроком в составе "Жироны", выставив ему оценки 7,3 и 7,2 соответственно.

Виктор Цыганков отыграл полный матч.

Несмотря на высокую культуру передач (34 точных паса из 36), вингер не сумел отличиться результативными действиями и получил средние баллы от экспертов (6,3 и 6,5).

Турнирное положение и бомбардирская гонка

Благодаря результативному удару Ванат поднялся на 11-ю строчку в списке лучших снайперов испанского первенства.

Украинский форвард опередил таких звезд, как Рафинья ("Барселона") и Александр Серлот ("Атлетико").

топ-15 бомбардиров Ла Лиги по голам:

  1. Килиан Мбаппе ("Реал Мадрид") - 23 гола (8 пенальти)
  2. Ведат Мурики ("Мальорка") - 16 голов (5 пенальти)
  3. Ламин Ямал ("Барселона") - 13 голов (2 пенальти)
  4. Ферран Торрес ("Барселона") - 12 голов (0 пенальти)
  5. Анте Будимир ("Осасуна") - 12 голов (4 пенальти)
  6. Роберт Левандовски ("Барселона") - 11 голов (1 пенальти)
  7. Борха Иглесиас ("Сельта") - 10 голов (3 пенальти)
  8. Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад") - 10 голов (4 пенальти)
  9. Владислав Ванат ("Жирона") - 9 голов (3 пенальти)
  10. Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид") - 9 голов (3 пенальти)
  11. Александер Сёрлот ("Атлетико Мадрид") - 9 голов (0 пенальти)
  12. Альберто Молейро ("Вильярреал") - 9 голов (0 пенальти)
  13. Рафинья ("Барселона") - 8 голов (1 пенальти)
  14. Жорж Микаутадзе ("Вильярреал") - 8 голов (0 пенальти)
  15. Кучо Эрнандес ("Бетис") - 8 голов (1 пенальти)

Сейчас "Жирона" с 30 очками находится на 12-й позиции в турнирной таблице. Следующий шанс улучшить положение команда будет иметь уже в субботу, 7 марта.

В рамках 27-го тура подопечные Мичела встретятся с "Леванте". Начало встречи в 17:15 по киевскому времени.

УкраинаЧемпионат ИспанииФутбол