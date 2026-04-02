Valeriya Force пригадала останню розмову з дядьком, який зник безвісти на війні

Коли дядько Valeriya Force зник безвісти

За словами співачки, трагедія трапилася саме в той час, коли вона готувалася до Нацвідбору.

"Ця історія для мене дуже болюча, тому що це сталося в період Євробачення. Коли почалася хвилина мовчання, моя бабуся заплакала дуже сильно. Вона намагалася вдати, що все окей, хоча вже знала, що її син пропав безвісти", - згадала Valeriya Force.

Вона додає, що близькі намагалися приховати від неї правду, щоб не завдати додаткового болю.

"Мені ніхто не казав, що він зник. Тому що знали, що для мене це буде удар", - сказала артистка.

Спогади про дядька

Valeriya Force описує свого дядька як добру та порядну людину, яка завжди хотіла служити і захищати країну.

"Мій рідний дядько, який з самого малечку був зі мною, він дуже класна людина, він дуже добрий. Він хотів служити, він хотів захищати, він дуже порядна людина", - зазначила Валерія.

Вона пригадує останній дзвінок від дядька на початку зйомок Нацвідбору на Євробачення-2026.

"Ми з ним ще розмовляли на Євробаченні, коли буквально починалися зйомки, він мені дзвонив. І каже: "В мене вчора була контузія". Я кажу: "Вова, все буде добре, тримайся. Твої янголятка з тобою", - розповіла співачка.

Потім з’явилася нова інформація про обставини зникнення дядька.

"Там був дрон, і він лежав після контузії. Поруч із ним хлопець майже не дихав, але почав рухатись. Мій дядько просто замер, щоб дрон його не помітив. І саме тоді, коли той хлопець почав рухатися, дрон впав на нього. Це сталося буквально поруч із моїм дядьком", - поділилася Valeriya Force.

Валерія публічно поділилася історією через соцмережі, зазначивши, що реакція глядачів була змішаною.

"Я опублікувала про це відео. У нас багато хейту в країні, але в нас також дуже багато підтримки, коли у когось щось погано. Дуже прикро за наших жінок, тому що дуже багато хто написав про схожі історії. Це дуже болісно, що взагалі ми це переживаємо як нація, і переживає стільки жінок", - зазначила вона.

"Я не знаю, скільки шансів, що він живий. Ми шукаємо скрізь і не втрачаємо надії", - додала Valeriya Force.