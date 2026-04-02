Valeriya Force вспомнила последний разговор с дядей, который пропал без вести на войне

Когда дядя Valeriya Force пропал без вести

По словам певицы, трагедия случилась именно в то время, когда она готовилась к Нацотбору.

"Эта история для меня очень болезненная, потому что это произошло в период Евровидения. Когда началась минута молчания, моя бабушка заплакала очень сильно. Она пыталась сделать вид, что все окей, хотя уже знала, что ее сын пропал без вести", - вспомнила Valeriya Force.

Она добавляет, что близкие пытались скрыть от нее правду, чтобы не причинить дополнительной боли.

"Мне никто не говорил, что он пропал. Потому что знали, что для меня это будет удар", - сказала артистка.

Воспоминания о дяде

Valeriya Force описывает своего дядю как доброго и порядочного человека, который всегда хотел служить и защищать страну.

"Мой родной дядя, который с самого детства был со мной, он очень классный человек, он очень добрый. Он хотел служить, он хотел защищать, он очень порядочный человек", - отметила Валерия.

Она вспоминает последний звонок от дяди в начале съемок Нацотбора на Евровидение-2026.

"Мы с ним еще разговаривали на Евровидении, когда буквально начинались съемки, он мне звонил. И говорит: "У меня вчера была контузия". Я говорю: "Вова, все будет хорошо, держись. Твои ангелочки с тобой", - рассказала певица.

Затем появилась новая информация об обстоятельствах исчезновения дяди.

"Там был дрон, и он лежал после контузии. Рядом с ним парень почти не дышал, но начал двигаться. Мой дядя просто замер, чтобы дрон его не заметил. И именно тогда, когда тот парень начал двигаться, дрон упал на него. Это произошло буквально рядом с моим дядей", - поделилась Valeriya Force.

Валерия публично поделилась историей через соцсети, отметив, что реакция зрителей была смешанной.

"Я опубликовала об этом видео. У нас много хейта в стране, но у нас также очень много поддержки, когда у кого-то что-то плохо. Очень обидно за наших женщин, потому что очень многие написали о похожих историях. Это очень болезненно, что вообще мы это переживаем как нация, и переживает столько женщин", - отметила она.

"Я не знаю, сколько шансов, что он жив. Мы ищем везде и не теряем надежды", - добавила Valeriya Force.