Valeriya Force зізналася, чому її музична кар’єра в Україні не склалася

18:15 02.04.2026 Чт
2 хв
Виявилось, що шлях зірки після "X-фактору" був зовсім не таким простим
aimg Катерина Собкова
Valeriya Force зізналася, чому її музична кар’єра в Україні не склалася Valeriya Force (фото: РБК-Україна)

Українська співачка, учасниця Нацвідбору на Євробачення-2026 Valeriya Force (справжнє ім’я - Валерія Симулик) поділилася причинами, через які їй не вдалося здобути популярність у рідній країні після участі в шоу "X-фактор" у 2014 році.

Про це вона розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Чому Valeriya Force не стала зіркою в Україні

За словами виконавиці, головною перепоною були особливості українського музичного ринку.

"По-перше, український і російський ринки були пов'язані. Зайти на радіо було дуже складно, було багато російських пісень. Кожного разу, коли ти приходиш, зіштовхуєшся з тим, що треба дати грошей", - пояснила вона.

Валерія також зазначила, що англомовні пісні, які вона виконувала, практично не брали в ротацію, хоча на той час українські слухачі слухали іноземних артистів.

"І загалом мені здається, ще історія того, що я мала інакший вигляд. Зараз хоч і кажуть, що я з формами, ці форми - це дуже велика праця. Я дуже багато займаюся", - додала співачка.

Виконавиця пригадала, що у період, коли намагалася пробитися на українську сцену, важила 86 кг і не почувалася впевненою.

"Я не вийшла б на сцену Нацвідбору, не станцювала б, не показала б себе, але я була дуже класною співачкою. Як артистка я формувалася довго", - підкреслила Valeriya Force.

Хто така Valeriya Force

Валерія Симулик стала відомою після участі у 5 сезоні шоу "Х-Фактор" (2014), де її визнали однією з найхаризматичніших конкурсанток сезону. Глядачі порівнювали її з Адель через схожий тембр і стиль виконання.

Родом із Харкова, Валерія займалася музикою ще з дитинства: відвідувала вокальні заняття, опанувала фортепіано та займалася бальними танцями.

Перші успіхи здобула на "Україна має талант", дійшовши до півфіналу, а також виграла гран-прі конкурсу "Чорноморські ігри".

Популярність зросла після п’ятого сезону "Х-Фактора", де вона потрапила до команди Івана Дорна, але залишила проєкт перед фіналом разом із колегою по команді.

Після шоу Валерія переїхала до США, продовжила музичну кар’єру і виступає під сценічним ім’ям VESTA, випускаючи нові пісні та альбоми.

У 2026 році взяла участь у Нацвідборі на Євробачення-2026 від України, де посіла 9 місце.

Valeriya Force (фото: instagram.com/valeriya.force)

Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої