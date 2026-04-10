Вагітна? Зірку "Месників" Елізабет Олсен підловили з округлим животиком (фото)

Американська акторка Елізабет Олсен, відома за роллю Багряної відьми у фільмах Marvel, схоже, чекає на первістка. Зірку помітили під час прогулянки з округлим животиком.

Як повідомляє РБК-Україна , відповідні кадри з'явилися на сторінці BACKGRID в мережі X.

Елізабет Олсен вагітна: що відомо

Фотографи помітили 37-річну акторку під час прогулянки в Лос-Анджелесі разом з чоловіком Роббі Арнеттом.

Для виходу вона обрала образ в стилі оверсайз - простору блакитну сорочку, широкі штани та кепку.

Саме цей аутфіт привернув увагу. Багато хто помітив, що за одягом ховається округлий животик.

#ElizabethOlsen stepped out in Los Angeles with her husband, Robbie Arnett, embracing a relaxed style as the pair visited a storage unit.



— backgridus (@BackgridUS) April 10, 2026

Знімки швидко розлетілися мережею, спровокувавши хвилю обговорень. Користувачі почали вітати зірку з майбутнім поповненням в родині.

"Вітаємо".

"Точно вагітна".

"Така щаслива за них з Роббі".

"Гарна робота".

"Вона має прекрасний вигляд".

Якщо припущення підтвердяться, це буде перша дитина як для Олсен, так і для її чоловіка. Сама пара поки появу фото та новини про вагітність не коментувала.

Олсен з чоловіком (фото: Getty Images)

Що відомо про особисте життя Елізабет Олсен

Зірка тримає приватне життя подалі від публічності. Вона навіть видалила свої сторінки в соцмережах.

З коханим, який є учасником гурту Milo Greene, познайомилася у 2017 році через спільних друзів.

У 2019-му музикант зробив їй пропозицію, а у 2020-му вони одружилися. Цю інформацію акторка підтвердила лише пізніше в інтерв’ю.

Попри роки стосунків, пара рідко ділиться подробицями свого життя.

Нагадаємо, Елізабет є молодшою сестрою близнючок Мері-Кейт та Ешлі Олсен, життя яких повпливало на її ставлення до слави та приватності.