Вагітна? Зірку "Месників" Елізабет Олсен підловили з округлим животиком (фото)
Американська акторка Елізабет Олсен, відома за роллю Багряної відьми у фільмах Marvel, схоже, чекає на первістка. Зірку помітили під час прогулянки з округлим животиком.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідні кадри з'явилися на сторінці BACKGRID в мережі X.
Елізабет Олсен вагітна: що відомо
Фотографи помітили 37-річну акторку під час прогулянки в Лос-Анджелесі разом з чоловіком Роббі Арнеттом.
Для виходу вона обрала образ в стилі оверсайз - простору блакитну сорочку, широкі штани та кепку.
Саме цей аутфіт привернув увагу. Багато хто помітив, що за одягом ховається округлий животик.
#ElizabethOlsen stepped out in Los Angeles with her husband, Robbie Arnett, embracing a relaxed style as the pair visited a storage unit.— backgridus (@BackgridUS) April 10, 2026
: KONY / @backgrid_usa
For licensing inquiries, please email us at usasales@backgrid.com#backgrid pic.twitter.com/Ottal77DxM
Знімки швидко розлетілися мережею, спровокувавши хвилю обговорень. Користувачі почали вітати зірку з майбутнім поповненням в родині.
- "Вітаємо".
- "Точно вагітна".
- "Така щаслива за них з Роббі".
- "Гарна робота".
- "Вона має прекрасний вигляд".
Якщо припущення підтвердяться, це буде перша дитина як для Олсен, так і для її чоловіка. Сама пара поки появу фото та новини про вагітність не коментувала.
Олсен з чоловіком (фото: Getty Images)
Що відомо про особисте життя Елізабет Олсен
Зірка тримає приватне життя подалі від публічності. Вона навіть видалила свої сторінки в соцмережах.
З коханим, який є учасником гурту Milo Greene, познайомилася у 2017 році через спільних друзів.
У 2019-му музикант зробив їй пропозицію, а у 2020-му вони одружилися. Цю інформацію акторка підтвердила лише пізніше в інтерв’ю.
Попри роки стосунків, пара рідко ділиться подробицями свого життя.
Нагадаємо, Елізабет є молодшою сестрою близнючок Мері-Кейт та Ешлі Олсен, життя яких повпливало на її ставлення до слави та приватності.