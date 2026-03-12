В’ячеслав Довженко вперше зізнався, чи поладнали діти з його молодою нареченою

Український актор В’ячеслав Довженко вперше прокоментував, як його дорослі сини сприйняли стосунки з нареченою Світланою, молодшою за нього на 20 років. Актор пояснив, чому думка дітей у цій ситуації не стала головним фактором.
Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.
Актор зізнався, що його діти вже дорослі, тому питання прийняття нових стосунків не стало проблемою. За його словами, важливішим є власне відчуття людини у цих відносинах, а не думка оточення.
"Та нормально сприйняли. Питання не в тому, як вони сприймають. Вони дорослі вже. Питання в тому, як я це сприйму. Це ж моє життя. Але все добре", - зазначив актор.
За словами Довженка, у родині склалися дружні стосунки, а знайомство з новою коханою не стало приводом для конфліктів.
Артист також провів паралель із молодими парами, які часто хвилюються через думку батьків щодо їхніх обранців. На його думку, надмірне втручання родичів у особисте життя може лише ускладнювати ситуацію.
"Це як, знаєте, коли молоді одружуються, їх запитують: а як батьки сприйняли? Це важливо, безперечно, але ж дитина буде жити з цією людиною, а не батьки. Не дай Боже влазити батькам туди, турбуватися занадто сильно", - пояснив він.
Довженко наголосив, що ситуація могла б бути іншою, якби діти були ще маленькими. У такому випадку, за його словами, адаптація до нових стосунків могла б бути складнішою.
"Якби діти були маленькими, це було б інше питання. А це вже практично сформовані особистості, тому все ок - ми всі товаришуємо", - підсумував актор.
Зазначимо, що зараз В’ячеслав Довженко готується до другого шлюбу: його обраницею стала дизайнерка костюмів Світлана, з якою актор знайомий уже близько семи років.
Роман між ними розпочався під час повномасштабної війни, коли Світлана почала працювати в театрі, де служить Довженко. Церемонія весілля запланована на весну цього року.
Раніше актор був одружений із Ксенією Башею протягом 17 років, у шлюбі народилися двоє синів - Василь та Іван.
