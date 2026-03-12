Вячеслав Довженко впервые признался, поладили ли дети с его молодой невестой

Как сыновья отреагировали на новую возлюбленную

Актер признался, что его дети уже взрослые, поэтому вопрос принятия новых отношений не стал проблемой. По его словам, важнее собственное ощущение человека в этих отношениях, а не мнение окружающих.

"Да нормально восприняли. Вопрос не в том, как они воспринимают. Они взрослые уже. Вопрос в том, как я это восприму. Это же моя жизнь. Но все хорошо", - отметил актер.

По словам Довженко, в семье сложились дружеские отношения, а знакомство с новой возлюбленной не стало поводом для конфликтов.

Почему реакция детей не стала главной

Артист также провел параллель с молодыми парами, которые часто волнуются из-за мнения родителей относительно их избранников. По его мнению, чрезмерное вмешательство родственников в личную жизнь может только усложнять ситуацию.

"Это как, знаете, когда молодые женятся, их спрашивают: а как родители восприняли? Это важно, бесспорно, но ребенок будет жить с этим человеком, а не родители. Не дай Бог влезать родителям туда, беспокоиться слишком сильно", - пояснил он.

Вячеслав Довженко с возлюбленной (фото: instagram.com/sldovgenko)

"Мы все дружим"

Довженко подчеркнул, что ситуация могла бы быть другой, если бы дети были еще маленькими. В таком случае, по его словам, адаптация к новым отношениям могла бы быть сложнее.

"Если бы дети были маленькими, это был бы другой вопрос. А это уже практически сформированные личности, поэтому все ок - мы все дружим", - подытожил актер.

Что известно о личной жизни Вячеслава Довженко

Отметим, что сейчас Вячеслав Довженко готовится ко второму браку: его избранницей стала дизайнер костюмов Светлана, с которой актер знаком уже около семи лет.

Роман между ними начался во время полномасштабной войны, когда Светлана начала работать в театре, где служит Довженко. Церемония свадьбы запланирована на весну этого года.

Ранее актер был женат на Ксении Баше в течение 17 лет, в браке родились двое сыновей - Василий и Иван.

Вячеслав Довженко с экс-супругой и детьми (фото: instagram.com/sldovgenko)