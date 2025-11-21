"Побачила себе". Боржемська назвала учасницю "Зважених та щасливих", яка вразила найбільше

Яка учасниця "Зважених та щасливих" вразила Боржемську

Вона зазначила, що кожна історія учасника торкається, але найбільшим відкриттям стала Майя - директорка школи, яка попри важливу посаду, прийшла на проєкт із глибокою зневірою в себе.

"Коли я читала її анкету перед тим, як познайомитись (ми ще не знали, хто до кого потрапить), вже тоді точно знала, що це буде улюблениця проєкту. Я точно знала і вірила в те, що її буде любити вся країна", - поділилася Марина.

За її словами, Майя боялася всього: зайти в зал, зробити перший рух назустріч собі. Особливо її зачепив момент, коли учасниця поставила себе на останнє місце під час одного з завдань.

"Після цього мені стало все зрозуміло. Ця людина дбає абсолютно про всіх, але ж не про себе. В ній я побачила себе минулу, і знала, чим зможу допомогти, аби це все змінити, допомогти їй стати в центрі свого кола і вже далі розташовувати всіх людей, які знаходяться поруч", - розповіла Боржемська.

Марина Боржемська про "Зважені та щасливі" (фото: пресслужба)

Її також зачепили слова учасниці, коли та називала себе "старою", хоча різниця у віці між ними становить лише п'ять років.

"Невелика різниця між нами. Але я розумію, що людям в такому віці дуже складно, тому що мені 45 років, а біологічно я відчуваю себе на 30-35 років. Тому що я знаю, що можу зробити, але я все життя у спорті", - зауважила тренерка.

"Я розуміла, що з нею буде важко працювати, тому що були певні проблеми зі здоров'ям, з суглобами та таке інше, а моя задача - дати їй зрозуміти, що вона молода жінка попри цифри в паспорті, що це ще не вирок, що у 50 років життя лише розпочинається", - додала вона.

Майя Безродна (скриншот)

Історія цієї учасниці - приклад того, як важливо шукати баланс і вчитися ставитися до себе з любов'ю та повагою. Це не про егоїзм, а про здорове ставлення до власної цінності, вважає Боржемська.

"Коли ти даєш собі право вибору, знаєш цінність і цілісність самої себе, тоді й ті люди, які тебе оточують, приймають правильні позиції, твою думку, вони тебе поважають. Тоді ти можеш зростати та розвиватися. Це не про егоїзм, а про здорове ставлення до себе як до людини", - підкреслила тренерка.

Боржемська та Майя (фото: instagram.com/uzelkova.marina)