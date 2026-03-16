"Усика вже били": Верховен зробив заяву про слабкі місця українця та розкрив зухвалий план на бій

Статус аутсайдера як перевага

Бій Усик – Верховен запланований на 23 травня в Єгипті. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Для Ріко цей поєдинок є шансом усього життя, і статус "темної конячки" його зовсім не бентежить, а навпаки – додає мотивації.

"Мені це подобається. Що це означає? Це величезна можливість для мене. Весь світ буде у моїх ніг", - заявив Верховен.

План на 12 раундів

Кікбоксер тверезо оцінює міць українця та його здатність тримати удар. Нідерландець згадав поєдинки Усика проти Ентоні Джошуа та Тайсона Фьюрі, зазначивши, що навіть найпотужніші панчери світу не змогли зламати Олександра.

"Його вже били та потрясали. По ньому влучав Джошуа – один із найпотужніших панчерів у боксі. Влучав Ф'юрі. Я не думаю, що нокаутувати його буде легко. Я, звісно, спробую, але вважаю, що найкраща перемога, яку я можу здобути – це виграти за підсумками 12 раундів одноголосним рішенням", - зазначив боєць.

Постер бою Усика та Верховена (фото: instagram.com/usykaa)

Без випадковостей

Ріко підкреслив, що хоче довести свою перевагу на дистанції, аби в Усика не було виправдань про "випадковий лакі-панч".

"Я хочу, щоб після 12 раундів Усик сказав: "Я зробив усе, що міг, але це не спрацювало". Це не має бути просто випадковий удар. Ми залишимо в рингу абсолютно все", – резюмував Верховен.

Хто такий Ріко Верховен

36-річний нідерландський кікбоксер надважкої ваги, один із найвідоміших і найуспішніших бійців промоушна Glory.

У кікбоксингу виступав у провідних світових організаціях: K-1, It’s Showtime, Superkombat та Glory. У його активі 66 перемог (21 нокаут) та 10 поразок.

У Glory досяг найбільших успіхів. У 2014 році Верховен завоював титул чемпіона організації у важкій вазі та згодом багаторазово його захищав. Загалом нідерландець понад десятиліття вважається обличчям дивізіону та одним із найстабільніших чемпіонів.

Окрім кікбоксингу, пробував сили й в інших видах єдиноборств. У 2015 році переможно дебютував у ММА. Також провів один бій у профі-боксі, нокаутувавши маловідомого угорця Яноша Фінферу.