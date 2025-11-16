Усик змінив зачіску і показався на пристрасних фото з дружиною: як змінився боксер

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик несподівано змінив імідж. У новій фотосесії з дружиною Катериною боксер позував вже з новою зачіскою.
Як повідомляє РБК-Україна, "свіжі" кадри з Усиком на своїй сторінці в Instagram показала його обраниця.
Пара постала у стримано розкішному, стильному й навіть трошки провокаційному фотосеті. На фото помітно, що боксер змінив зачіску та увесь образ, він став стриманішим, елегантнішим.
Усик та його дружина позували у лаконічних темних образах. На одному з кадрів боксер обіймає Катерину, на інших вони стоять поруч.
Усик змінив зачіску та показався з дружиною (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Фото витримано у темній атмосфері, яка підсилює пристрасть та певну драматичність, дозволяє сконцентруватися на деталях - позах, жестах та поглядах.
Фотосесія викликала жваву реакцію в мережі, адже спортсмен та його дружина нечасто діляться подібними кадрами. У коментарях юзери пишуть:
Боксер нерідко змінює образ. Але зазвичай він обирає короткі стрижки, іноді боксер навіть повністю голив голову. А ще чемпіон приміряв вуса.
Зачіски Усика (фото: Getty Images)
Тому його оновлений імідж та подовжена зачіска вразили фанів.
