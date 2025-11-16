Усик сменил прическу и показался на страстных фото с женой: как изменился боксер

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик неожиданно сменил имидж. В новой фотосессии с женой Екатериной боксер позировал уже с новой прической.
Как сообщает РБК-Украина, "свежие" кадры с Усиком на своей странице в Instagram показала его избранница.
Пара предстала в сдержанно роскошном, стильном и даже немножко провокационном фотосете. На фото заметно, что боксер изменил прическу и весь образ, он стал сдержаннее, элегантнее.
Усик и его жена позировали в лаконичных темных образах. На одном из кадров боксер обнимает Екатерину, на других они стоят рядом.
Усик сменил прическу и показался с женой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Фото выдержано в темной атмосфере, которая усиливает страсть и определенную драматичность, позволяет сконцентрироваться на деталях - позах, жестах и взглядах.
Фотосессия вызвала оживленную реакцию в сети, ведь спортсмен и его жена нечасто делятся подобными кадрами. В комментариях юзеры пишут:
Боксер нередко меняет образ. Но обычно он выбирает короткие стрижки, иногда боксер даже полностью брил голову. А еще чемпион примерял усы.
Прически Усика (фото: Getty Images)
Поэтому его обновленный имидж и удлиненная прическа поразили фанов.
