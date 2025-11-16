RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Усик сменил прическу и показался на страстных фото с женой: как изменился боксер

Александр Усик и его жена Екатерина (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Полина Иваненко

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик неожиданно сменил имидж. В новой фотосессии с женой Екатериной боксер позировал уже с новой прической.

Как сообщает РБК-Украина, "свежие" кадры с Усиком на своей странице в Instagram показала его избранница.

Как изменился боксер

Пара предстала в сдержанно роскошном, стильном и даже немножко провокационном фотосете. На фото заметно, что боксер изменил прическу и весь образ, он стал сдержаннее, элегантнее.

Александр Усик и его жена (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Усик и его жена позировали в лаконичных темных образах. На одном из кадров боксер обнимает Екатерину, на других они стоят рядом.

 

Усик сменил прическу и показался с женой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Фото выдержано в темной атмосфере, которая усиливает страсть и определенную драматичность, позволяет сконцентрироваться на деталях - позах, жестах и взглядах.

Фотосессия вызвала оживленную реакцию в сети, ведь спортсмен и его жена нечасто делятся подобными кадрами. В комментариях юзеры пишут:

  • "Замечательная фотосессия и прекрасные вы"
  • "Невероятные"
  • "Какая пара!"
  • "Очень удачная фотосессия".

Какую прическу носил Усик раньше

Боксер нередко меняет образ. Но обычно он выбирает короткие стрижки, иногда боксер даже полностью брил голову. А еще чемпион примерял усы.

 

Прически Усика (фото: Getty Images)

Поэтому его обновленный имидж и удлиненная прическа поразили фанов.

 
Читайте РБК-Украина в Google News
Александр УсикНовости шоу-бизнесаБоксЗвезды шоу-бизнеса